První čápi přilétají ze zimovišť, na některé čeká nové hnízdo

Přestože letošní zima úřadovala po letech opět intenzivně, čápy to nikterak nezmátlo a už v těchto dnech přilétají do našich zeměpisných šířek první exempláři.

ČÁP NA KOMÍNĚ u broumovské nemocnice se v úterý věnoval úpravě hnízda.Foto: DENÍK/Jiří Špreňar

Minulý týden ve středu se objevil první čáp v areálu bývalé Tepny v Malém Poříčí u Náchoda, o víkendu se klapot ozýval z komínu u nemocnice v Broumově a další v těchto dnech přistál po dlouhé cestě z teplých krajin na pivovarském komíně v Olivětíně u Broumova.

HLAVNÍ VLNA DORAZÍ TAK ZA DVA TÝDNY

Zatím se jedná o ojedinělé případy. Podle slov ornitologa Jiřího Kulta hlavní vlna přijde. „Je na ně ještě brzy. Předpokládám, že další dorazí v polovině dubna. Koukal jsem se na začátku týdne na polský web, kde mají satelitní monitoring značených čápů, a ti byli teprve pod rovníkem v Africe. To znamená, že těch 14 dní jim to dá ještě minimálně," odhaduje Kult.

NA KOMÍNU UŽ MLADÉ NEVYVEDOU

Nemilé překvapení čeká čápy, kteří dorazí do Martínkovic na Broumovsku. Komín, na který se v roce 2011 po dlouhých letech vrátili, je snížený a bez hnízda. „Museli jsme ho začít bourat. Začínalo to být životu nebezpečné dole pod ním chodit. Souhlas na jeho demolici jsme dostali s tím, že ho musíme začít bourat dříve než čápi přiletí," vysvětlil nám Petr Žoček, že demolice chátrajícího komína v areálu bývalé Veby byla povolena Správou CHKO Broumovsko.

„Povolení k demolici komína jsme měli už vloni, jenže jsme to technicky nezvládli před dobou očekávaného příletu čápů, tak jsme se do toho pustili až letos," říká Petr Žoček. „Tu nejrizikovější část jsme už strhli, teď ale máme hodně práce na poli, ale pak budeme v demolici pokračovat," dodal martínkovický zemědělec, že komín, jehož vrchní část držela už spíš silou vůle, půjde k zemi celý a udělá místo čističce na obilí.

BUDE SE JIM NÁHRADNÍ HNÍZDO LÍBIT?

Jako náhradu za zbourané hnízdo čápům postavili na nejvyšší budově v areálu náhradní umělé hnízdo. Jestli nové hnízdiště čápi využijí se uvidí už brzy. Ornitolog Jiří Kult je sám zvědavý, ale určité pochybnosti má. „Je dost nízko a blízko stromů. Uvidíme jestli bude fungovat. Bylo by to ale dobré," potěšilo by Kulta, kdyby opět v Martínkovicích čápi vyvedli mladé. Vloni se tak nestalo, protože jeden z páru zřejmě zahynul.

KAM UŽ PŘILÉTLI:

9.3. - Jičín, lázně

21.3. - Častolovice

22.3. - Náchod – Babí

25.3. - Libáň, komín býv. pekárny

25.3. - Lázně Bělohrad 25.3. – Broumov, nemocnice

27.3. - Broumov-Olivětín, pivovar