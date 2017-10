První česká družice působí ve vesmíru již sto šest dní. Brzy shoří v atmosféře

Sto šest dní ve vesmíru má dnes za sebou první česká technologická družice VZLUSAT-1. Odstartovala 23. června z Indie v raketě, která na oběžnou dráhu vynesla desítky družic z více zemí. Jejím cílem je otestovat ve vesmíru komerční technologie. Uvedli to dnes její tvůrci z Výzkumného a zkušebního ústavu leteckého (VZLÚ).

Model české technologické družice VZLUSAT-1Foto: ČTK

Jak uvedl hlavní řešitel družice Vladimír Dániel, jsou na ní tři testované technologie - kompozitní materiály, miniaturizovaný rentgenový dalekohled a vědecký přístroj FIPEX. Je to první česká družice postavená s cílem ověřit komerční technologie ve vesmíru, uvedl Dániel.

Díky družici si tak firmy zaměřené na vývoj nových technologií mohly vyzkoušet, jak fungují jimi navržená zařízení ve vesmíru. Jde například o radiační štít, v němž jeho tvůrci z firmy 5M zkoumají odolnost užitých materiálů. Další účastník projektu, firma Innovatice Sensor Technology z Rožnova pod Radhoštěm, má na satelitu instalovaná vlhkostní čidla. Firma TTS v družici zase ověřuje ochranný systém proti radiaci.

Družice nese také rentgenový optický systém firmy Rigaku. Na výklopné technice systému se podílela společnost HVM Plasma, která se zaměřuje mimo jiné na vývoj tenkých vrstev. V družici testovala ochranné vrstvy a také vrstvy pro snížení tření.

Do projektu se zapojily i dvě univerzity, Západočeská v Plzni a České vysoké učení technické (ČVUT) v Praze. Západočeská univerzita měla na starosti zejména přenášení dat ze Země do satelitu a obráceně.

Ústav technické a experimentální fyziky vyvinul detektor pro rentgenový dalekohled a dodal také rozhraní USB Lite. Ústav se podílí i na jiných vesmírných projektech, v současnosti například na satelitu vyvíjeném Japonci.

Družice je na oběžné dráze vystavena kosmické radiaci, která ji postupně ničí. Podle Dániela má již nyní poškozeno 30 procent paměti. "My už dnes víme, že družice umírá," řekl. Do pěti let spadne k Zemi a shoří v atmosféře. Ředitel VZLÚ Josef Kašpar dodal, že již nyní vzniká nástupce družice. "Ústav v tuto chvíli pracuje již na druhé verzi VZLUSAT-2, která by měla startovat za tři až čtyři roky," uvedl.

Projekt VZLUSAT-1 podpořila Technologická agentura ČR v rámci svého programu Alfa. Podle předsedy agentury Petra Očka je projekt jako tento pro Česko strategickou záležitostí.