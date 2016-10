První jednání vlády po volbách bylo pohodové, míní ministři

Praha - Atmosféra na dnešním prvním jednání vlády po krajských volbách byla podle ministrů dělná či pohodová. Je to tak vždy, když podobně jako dnes není přítomen ministr financí Andrej Babiš (ANO), řekl na tiskové konferenci po jednání kabinetu novinářům ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD). Podle šéfa dopravy Dana Ťoka (za ANO) však pohoda bývá i na vládách, kterých se Babiš účastní.

Zleva ministr obchodu a průmyslu Jan Mládek, ministr zemědělství Marián Jurečka a ministr životního prostředí Richard Brabec.Foto: čtk

Vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) novinářům řekl, že atmosféra byla nekonfliktní, dělná až pohodová. Košatá diskuse se podle něj vedla jen u schvalování zprávy o nedávné cestě prezidenta Miloše Zemana na Rhodos. Ministři probírali, zda Zemanovo vystoupení na konferenci pořádané člověkem z blízkosti ruského prezidenta Vladimira Putina Vladimirem Jakuninem byla v souladu se zahraniční politikou ČR. Vláda bod odložila.

Bělobrádek později dobrou atmosféru nepřímo spojil s nepřítomností Babiše. „Ono to platilo nejenom dneska, kdykoliv není přítomen pan vicepremiér, tak to všechno tak nějak jde harmoničtěji," dodal k tomu Mládek. Ťok pak taková vyjádření před novináři odsoudil. „Přišlo mi to hodně nefér, jako by mluvili k voličům, a ne na tiskové konferenci ve vládě," uvedl.

Ťok by dobrou atmosféru s Babišovou absenci nespojoval. „On otvírá otázky, které možná předtím v politické korektnosti české vlády otevírány nebyly. Jsou (jednání) vlády, kdy je pan Babiš přítomen a nálada je dělná. Když jsou ovšem přinášeny kontroverzní body, nemůžeme čekat, že bude mlčet," uvedl ministr dopravy.

Největší soupeři

Vládní partneři byli největšími soupeři v krajských volbách. ČSSD neobhájila svůj čtyři roky starý triumf a letos zvítězila jen ve dvou krajích, hnutí ANO vyhrálo v devíti. V některých regionech však ostatní strany ANO obešly a utvořily koalici bez něj, i když získalo největší počet hlasů.

Babiš a prezident Miloš Zeman označují takové jednání za podvod na voličích. Bělobrádek v úterý řekl, že k vytváření koalic bez ANO vedou i Babišovy výroky, ve kterých ostatní strany urážel a označoval je za zloděje. Lídr opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek řekl, že pokud většina řádně zvolených zastupitelů sestaví koalici, nelze to označit za něčí obejití.