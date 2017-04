První máj pohlídají těžkooděnci i policisté se psy a na koních

Žádný lásky čas, ale hajdy do služby a do terénu. Takovou podobu bude mít pondělní první květen hned pro stovky policistů. Pražská policie připravuje v souvislosti s několika oznámenými akcemi a prvomájovými shromážděními rozsáhlá bezpečnostní opatření.

Zapojí se do nich příslušníci pořádkové, dopravní, kriminální i cizinecké služby, stejně jako antikonfliktního týmu, speciální pořádkové jednotky – a také dalších specializovaných útvarů jako například oddělení kynologie, hipologie či poříčního oddílu. V pátek o tom informovala mluvčí pražské policie Andrea Zoulová.

„V případě příznivého počasí bude aktuální dopravní a bezpečnostní situaci v metropoli monitorovat policejní vrtulník," připomněla. Doplnila, že při přípravě konkrétních opatření policie úzce spolupracuje s magistrátem, městskou policií i s dopravním podnikem.

Pražané i návštěvníci metropole by podle policistů měli počítat s možnými dopravními omezeními v souvislosti s konáním některých akcí i oznámených pochodů. „V tomto ohledu policie občanům doporučuje sledovat aktuální dopravní informace na běžných informačních portálech a počítat s dostatečnou časovou rezervou," poznamenala Zoulová.

Prvomájové akce oznámené magistrátu- Petřín (plocha před horní stanicí lanové dráhy) 8.00 – 22.00 Tradiční prvomájové setkání s ODS

- Václavské náměstí (od sochy sv. Václava až po křížení s ul. Jindřišská a Vodičkova) 9.00 – 18.00 Prvomájové shromáždění a manifestace za mír

- Letenská pláň (před metronomem a naproti stadionu Sparta) – Milady Horákové – Badeniho – Chotkova – Pod Bruskou – U Bruských kasáren – nábř. E. Beneše – Klárov – Kosárkovo nábř. – Mánesův most – nám. Jana Palacha 9.00 – 20.00 První máj s Blokem proti islamizaci

- Střelecký ostrov 9.00 – 18.00 1. máj s ČSSD na Střeleckém ostrově

- Křižíkova fontána na Výstavišti 7.00 – 14.00 Shromáždění občanů k 1. máji – Svátku práce pořádané KSČM

- U Sovových mlýnů – Říční – Újezd – Vítězná – most Legií – Národní – Spálená – Karlovo nám. – Vodičkova – Jungmannova – 28. října – Na Můstku – Melantrichova – Staroměstské nám. – Celetná – Ovocný trh 10.30 – 15.00 - - ------- Studentský majáles, průvod náměstí Republiky, Na Příkopě, Václavské nám., Na Můstku, Melantrichova, Staroměstské nám. 15.00 – 19.00 Oslava 1. máje; svolává Politika a svědomí, z. s.

prostor před Hlavním nádražím (Vrchlického sady) a Opletalova 10.00 – 20.00 Oslava svátku práce, politický mítink DSSS

- Palackého nám. – Rašínovo nábř. – Masarykovo nábř. – most Legií – Střelecký ostrov 13.30 – 17.00 1. Máj – připomenutí boje za práva zaměstnanců a sociální solidaritu

- Riegrovy sady 13.00 – 16.00 Dětský den Svobodných

- Václavské nám. (dolní část náměstí u křižovatky s ulicí Na můstku) – následně průvod ke křižovatce s ulicí Jindřišská x Vodičkova a zpět k ulici na Můstku 17.00 – 19.00 Monstrace – satirická pouliční událost