První nehoda! Před otevřením dálnice D8 se srazila u tunelu dvě auta

S textařem, bývalým hráčem a později doktorem sociální antropologie Michalem Horáčkem jsem se sešla v Kavárně co hledá jméno na Smíchově. Hlavně proto, že mě zajímalo, jak na to bude sám Horáček reagovat. „Je to tu báječné, ale jestli něčím nejsem, tak představitelem pražské kavárny," řekl mi hned na úvod.