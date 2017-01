První ohnisko ptačí chřipky v českém komerčním chovu: vybije se 6500 kachen

Dnešní debata koaličních stran o tom, zda by měla vláda přispět krajům na zvýšení mezd řidičů linkových autobusů, neměla konkrétní výsledek. Podle hnutí ANO a lidovců by regiony měly hledat peníze ve svých rozpočtech, ČSSD by krajům chtěla přispět. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) uvedl, že kraje by měly hlavně dočerpat peníze z evropských fondů a hledat rezervy.