První rok jsem nerozuměl nikomu, říká český Ir Gavin Huban

Naučit se zvládat dobře češtinu slovem i písmem je pro mnoho cizinců mnohdy téměř nemožné. A problém s ní nemají často jen Němci, Angličané nebo třeba Francouzi.

Ir Gavin Huban pochází z Gallway, ale už 16 let žije v České republice.Foto: Archiv Gavina Hubana

Jak se s českým jazykem vypořádává Gavin Huban, který své rodné Irsko před šestnácti lety vyměnil právě za Českou republiku? Zpočátku to prý bylo hodně těžké. Měl ovšem štěstí, že se zamiloval zrovna do Češky, která se v Irsku chtěla naučit anglicky. „Marta se přistěhovala do stejného domu, kde jsem bydlel i já. Proto často říkám, že spolu vlastně bydlíme už od prvního setkání," říká s úsměvem Gavin Huban.

Před šestnácti lety se Marta a Gavin přestěhovali do Prahy, posledních pět let pak žijí ve svém domě ve Mšeně. „První rok v Čechách pro mě byl nejhorší, nikomu jsem nerozuměl. Naštěstí jsem se pak setkával s kamarádem Marty, který mluvil česky a já anglicky. Opravdu hodně mi to tehdy pomohlo," vzpomíná sympatický Ir.

Gavin Huban žádnou jazykovou školu nenavštěvoval, ve zlepšení v českém jazyce mu prý výrazně pomohl jeho hudební sluch. „Pamatoval jsem si, jak která slova zní. Učil jsem se to spíš pasivně. Studoval jsem sám, zjišťoval jsem, jak vytvořit minulý, přítomný a budoucí čas…," líčí otec devítileté Sarah a o dva roky mladší Caroline.

Obě dcerky mu s češtinou také pomáhají. Namísto toho, aby na něj mluvili anglicky, volí raději češtinu. Aby to neměl tak jednoduché. „Naštěstí mám už docela velkou slovní zásobu, tak se vždycky domluvíme," připomíná Gavin Huban, který se v posledních letech živí jako lektor angličtiny. A učí se přitom i on. „Spoustu slov jsem se naučil od studentů," dodává český Ir.

