První sníh! Napadl v Krkonoších, Beskydech i Jeseníkách

Pec pod Sněžkou - V nejvyšších partiích Krkonoš napadl poprašek sněhu, teploty se pohybují několik stupňů pod bodem mrazu. Kvůli silnému větru je mimo provoz druhý úsek lanovky na Sněžku, zjistila ČTK z webových kamer na hřebenech a od pracovnice lanové dráhy.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Divíšek Martin

"Kvůli silnému větru je mimo provoz lanovka z Růžové hory na Sněžku, spodní úsek je v provozu," řekla pracovnice. Například v úterý byly mimo provoz kvůli silnému větru oba úseky lanové dráhy. Provoz lanovky je možný do rychlosti větru 60 kilometrů za hodinu.

Na hřebenech Krkonoš byla dnes ráno silná mlha, podle horské služby se dohlednost pohybuje od 10 do 50 metrů. Například na Sněžce se teplota pohybovala 3,7 stupně Celsia pod bodem mrazu.

Podle meteorologů by dnes v hradeckém kraji mělo odpoledne přibývat oblačnosti a na většině území kraje má pršet, v polohách nad 1000 metrů bude sněžit. Má stále foukat silný vítr. Zataženo s deštěm má být i ve čtvrtek, kdy by mohlo sněžit v polohách nad 1100 metrů.

Říjnové sněžení v Krkonoších není nijak mimořádné, loni první sněhový poprašek pokryl hřebeny hor v druhé polovině října, předloni to bylo 22. října. V roce 2013 pokryl vrchol Sněžky poprašek sněhu již 17. září.

V Beskydech poprvé sněžilo, zatím je tam jen poprašek

V Beskydech v Moravskoslezském kraji dnes nad ránem poprvé sněžilo. Zatím je tam jen poprašek, ale během dne a hlavně v noci sněhu přibude. Řekl to Roman Volný z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

"Teprve to začalo, zatím tam napadlo neměřitelné množství. Sněžit ale bude na horách víceméně skoro trvale, zpočátku slabě, odpoledne a zejména v noci to asi bude na hřebenech trošku vydatnější. Myslím si, že nad 1000 metrů se nějaká sněhová pokrývka určitě vytvoří," řekl Volný.

Mluvčí Správy silnic Moravskoslezského kraje Šárka Vlčková řekla, že silničáři zatím ještě kvůli sněhu vyjíždět nemuseli. "Horská střediska ale máme připravena, měli jsme i řidiče, kteří měli během noci domácí pohotovost. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet, jsme připraveni," řekla Vlčková.

Silničáři na Jesenicku vyrazili sypat na sedlo, napadl poprašek

Silničáři na Jesenicku dnes ráno vyrazili poprvé během nadcházející zimní sezony s posypem do terénu. V nejvyšších polohách regionu napadl ráno poprašek sněhu. Správci cest tak preventivně posypali Červenohorské sedlo a Videlský kříž. Další přeháňky očekávají během dne, podle meteorologů může v Jeseníkách v nejvyšších polohách napadnout 20 až 30 centimetrů mokrého sněhu.

"Kolem 06:00 přišel déšť se sněhem, chvíli to tady bylo bílé a ležel místy poprašek, který už taje. Teplota se pohybuje pod nulou, je minus 0,8 stupně, hlásí ale nulu. Podle předpovědi srážky ještě přijdou," řekl dispečer jesenické správy silnic. Sypače proto vyrazily kvůli preventivnímu posypu do nejvyšších poloh Jesenicka, na Červenohorské sedlo a Videlský kříž. "Je to první výjezd letošní zimy," doplnil dispečer.

Silničáři žádné komplikace na silnicích zatím neočekávají, důvodem je i to, že Červenohorské sedlo je zatím stále z šumperské strany kvůli rozsáhlým opravám uzavřeno. Na jižní straně sedla pokračuje od poloviny dubna modernizace silnice, která má skončit v polovině listopadu, tah se znovu otevře na zimní sezonu.

Výstraha meteorologů před sněžením platí pro dnešek od 06:00 do 23:59 zejména pro Jesenicko, Šumpersko, Bruntálsko a Frýdecko-Místecko. Vzhledem k očekávanému počasí meteorologové doporučují, aby tam lidé omezili vstup do lesů a na hřebeny hor, kde se kvůli podmáčenému terénu a silnému větru mohou vyvracet stromy.