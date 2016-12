Psi s geny z Českolipska pomáhají celé Africe v boji proti pašerákům

Nový Bor, Kongo - Štěňata feny z Nového Boru mají těžké úkoly v Africe. Jeden čichá slonovinu, jiný hlídá šimpanze.

Novoborská kynoložka Hana Böhme se před pár dny vrátila z Afriky, kde cvičila štěňata fenky Camy, která v Kongu zahynula letos v létě.Foto: archiv Hany Böhme

Na Českolipsku máme být na co hrdí. Cvičitelka a kynoložka z Nového Boru dál trénuje štěňata své fenky Camy, která letos v létě tragicky zahynula v africkém Kongu. Jako vůbec první český pes tu pomáhala v boji proti pašerákům. Z jejích sedmi štěňat, která se v Kongu narodila loni v srpnu, má dál každé své poslání a pokračují v misi své psí matky.

Hana Böhme vyjela se svou fenkou belgického ovčáka Camou do Konga poprvé loni v únoru. Úkol byl jasný, Cama měla za úkol odhalit pašeráky. Osud tomu tak chtěl a Cama tu našla zalíbení ve psu jménem Shon, který pochází z Izraele a stejně jako fena z Boru v Kongu vyhledával slonovinu, exotická zvířata i další artefakty, které končí v rukou pašeráků.

Loni v srpnu fena porodila sedm štěňat, dlouho si jich ale neužila. Letos v červnu Cama přišla o život během tragické autonehody. Její novoborská cvičitelka prožívala těžké chvíle, musela se však vzchopit a vyrazit do Konga cvičit její štěňata. Tento týden přiletěla z nejdůležitější fáze výcviku.

Některá štěňata putovala z Konga pryč, měla trochu jiné předpoklady než jejich matka, ale všechna jsou psy pracovními. „Pes Orion se nejevil jako vhodný na práci, a tak přibližně ve věku sedm měsíců odešel do rehabilitačního centra opic, tam hlídá, aby šimpanzi, kteří uniknou z výběhu, nenapadli žádného člověka a neutekli příliš daleko," popisuje práci jednoho ze štěňat Hana Böhme.

Čtyři psy budou cvičit v Ugandě izraelští vojáci. „Fenky Ndolo a Dzamba a jejich bráškové Pluto a Django odjeli do Ugandy, kde je čeká specializační výcvik na základě jejich vloh. Budou se učit buď obranám nebo detekci, aby našli svoji roli v ochraně africké přírody. Na starosti je budou mít izraelští vojáci, kteří jsou ve výcviku psů již zkušení," říká kynoložka.

Doli je po matce

Nyní je štěňatům patnáct měsíců a během předchozích návštěv kynoložky se učila spolu se svými konžskými psovody výcviku základní poslušnosti a předpřípravě na trénink detekce. „Po mém příjezdu do Konga teď v listopadu jsme začali Doli a Titanovi navtiskávat pach luskouních šupin. Postupně se přidají i další pachy, jako je slonovina, střelný prach a pachy dalších chráněných zvířat," uvádí Hana.

Podle všeho z této dvojice vyčnívá více Doli. „Postupuje trochu rychleji a dokazuje tak, že je opravdu po mamince Camě," stýskavě přiznává trenérka.

Během tohoto tréninku se potvrdilo, že podmínky k výcviku psů přímo v Kongu nejsou zdaleka ideální. „V Kongu se většina lidí psů bojí a není lehké najít někoho, kdo by se rád stal psovodem a ještě těžší je najít psovoda dobrého. Není zde v podstatě žádná možnost vzdělávání se v této oblasti, a tak jsou psovodi závislí pouze na čase se mnou, který tu s nimi strávím," doplňuje cvičitelka.

Přiznává, že konkrétně Doli s Titanem jsou velmi rozmazlení, vázaní na lidi a nesebevědomí, což komplikuje specializační výcvik. „Pes při detekci musí být dostatečně sebevědomý, aby zvládl sám pracovat a nespoléhal se na svého psovoda. Při výcviku obran musí být schopen se bránit a ne se podřizovat," upozorňuje psí trenérka.

Ukazuje se tak, že ideální je vycvičit psa v České republice a dovézt ho již připraveného do Afriky. Cesta do Konga je ale finančně náročná. „V současné době mám v přípravě dva další psy, kteří by se k projektu v Brazzaville měli co nejdříve připojit. Přeprava je však drahá, a tak jsme hodně vázáni na sponzory. Pomůže nám jakákoliv finanční podpora," dodává Böhme.

Nejčastěji pašované zvířeKongo Jedním z nejčastěji pašovaných zvířat je savec, ne příliš pohledný, kterému se říká luskoun. Psi s geny z Českolipska se učí poznat jejich pach. „Jde o zvířata, která lovci upytlačí a prodávají do asijských či evropských restaurací bez ohledu na to, zda jde o chráněné druhy. Jednou takhle Cama objevila v autobuse 300 kilogramů tohoto masa," popisuje kynoložka Hana Böhme. V jihovýchodní Asii pokládají luskouní maso za vynikající pochoutku, kilogram se prodává v přepočtu za přibližně 7000 korun. Na rozdíl od nosorožců nebo slonů má tento plachý noční savec jen málo mezinárodních ochránců. Pomoci finančně může každý. Jak tomuto druhu pomoci, naleznete na facebookových stránkách: Chiens pour l'Afrique.