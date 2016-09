Psi, kteří zabili pětileté dítě, nikdy předtím na člověka nezaútočili

Lužec nad Cidlinou - Tragédie, která se v neděli krátce po poledni udála v malé obci Lužec nad Cidlinou, kde pes usmrtil pětiletého chlapce, by mohla v mnohém evokovat dojem, že se stala v komunitě, která má psí smečku na volno a vůbec se o ni nestará. Opak je však zřejmě pravdou. Smečka psů, která dítě usmrtila, totiž patří mladému páru, kteří se psům odborně věnuje celoživotně.

Psi zabijáci nikdy předtím neútočiliFoto: Deník

„Vůbec nechápu, co se mohlo stát. Naši psi jsou na děti zvyklí. Vždyť i partnerka má dvě malé děti," soukal ze sebe se smutkem v hlase asi třicetiletý majitel psů, kteří za ním pobíhali v kotci. „A náš kamarád, kterému právě jeden z nich vzal syna, je taky kynolog," dodal mladík a stručně popsal sled událostí, které během pár minut změnily životy dvou dávných kamarádů. „Se synem sem jezdil asi týden, kdy jsem mu pomáhal se stavbou. Kluk tady normálně pobíhal, psi na něj byli zvyklí. Dávali jsme něco na vozík a jen chvilku jsme malého nechali bez dozoru. Pak to šlo ráz na ráz a ten pohled na zadávené dítě s prokousnutým krkem si budu pamatovat do konce života."

Neochočená smečka?

„Když chtěl kamarád odjíždět, ptal se mě, kde má kulka. Začali jsme ho hledat. Najednou jsme zahlédli jeho bezvládné tělo ve škarpě a nad ním naše psy. To co následovalo pak a jaký pohled se mi naskytl, to bylo opravdu hrozné," dodal se slzami v očích mladý majitel psí smečky, která podle něj nikdy na nikoho nezaútočila.

Opačného názoru jsou však jeho sousedé. „Normálně tady volně pobíhají a jednou na mě dokonce zaútočil. Kolikrát jsme si ztěžovali starostovi i policii, ale nikdo nikdy nic neudělal. Až to došlo až sem. Je to tragédie," řekl asi šedesátiletý muž. Jeho slova však mladý majitel smečky, kde vedle sebe žijí belgický ovčák, kříženec beaucetrona, australská kelpie, husky a kavkazský pastevecký pes, vyvrátil. „Naši psi poslouchají na slovo a nikdy se nic takového nestalo. Toho pána napadl pes souseda," uvedl mladík a dodal, že jakmile bude vědět, který z jeho psů hocha usmrtil, ihned ho nechá utratit.

Policie: „V současné době šetříme událost smrtelného zranění malého chlapce po útoku psů. K tomu došlo v neděli odpoledne v obci na Chlumecku. Psi, kteří se měli útoku dopustit, se v současné době nikde na veřejnosti volně nepohybují. Na místě tragédie byla přítomným osobám poskytnuta psychologická podpora ze strany krizových interventů. V dané věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti. S ohledem na rodinu a probíhající šetření v současné době nebudeme více informací zveřejňovat," uvedl mluvčí policie Jan Čížkovský.

Čtěte také: Policie: Pětiletého chlapce napadlo více psů

Podobný případ se naposledy stal v prosinci 2012 v Praze, kde pes pokousal malé dítě, které na místě zemřelo.