Psycholog: Potomky odměňte, i když známky nejsou dle vašich představ

/ROZHOVOR/- Konec školního roku je tu a s ním i očekávané vysvědčení. Že vaše dítě nepřineslo domů samé jedničky? Podle psychologa Václava Mertina si zaslouží odměnu i ti méně úspěšní.

Václav Mertin považuje za ideální pochvalu nevšední výlet či návštěvu cukrárny. U starších dětí není na škodu darovat peníze.

Co si myslíte o odměnách za vysvědčení?

Je to jen kus papíru, ale znamená i ukončení nějaké etapy. Ne vždy však samotné vysvědčení dává důvod k radosti a příčinu ke slavení, ale podporoval bych, aby se u každého dítěte nějak ukončila jeho jedna etapa. A to bez ohledu na skutečnost, zda je vysvědčení úžasné, či není. Každé dítě by mělo mít na konci roku nějakou slávu a odměnu.

Jakou formu pochvaly zvolit?

Můžeme darovat například nějaký zážitek, jít na výlet, o němž mluvíme už půl roku, nebo do kina. Pokud to alespoň trochu jde, tak by to měla být společná aktivita s alespoň jedním rodičem. Děti se poměrně dobře dají utáhnout i na nějakou oslavu spojenou s jídlem. A není důležité, zda rodič zvolí návštěvu cukrárny, nebo udělá společnou hostinu doma. Bude to něco, co se běžně nedělá, ale k takové významné události, jako je ukončení školního roku, se to hodí.

A jak se díváte na věcné dárky?

Ani tuto možnost nevylučuji. Rodiče mohou například spojit příjemné s užitečným a darovat konečně to vysněné kolo, které by svému dítěti asi stejně koupili. U čtrnáctiletých nebo šestnáctiletých dětí bych se nebránil ani účelově vázaným finančním prostředkům.

Jak podělit sourozence, kde jeden je jedničkář a druhý trojkař?

I na trojky je nutné nějak pracovat a za to úsilí si dítě odměnu zaslouží. Navíc to může být povzbuzení pro příště. Volil bych proto u sourozenců stejný kus odměny. Jestli se ale rodič rozhodne podělit děti podle výsledků, pak musí být vysvětlení pro toho s menším dílem srozumitelné. Nechceme přece mezi dětmi posilovat řevnivost a nepřátelské vztahy.

Den vysvědčení je u některých dětí spojený se stresem. Co si myslíte o fyzických trestech?

Jsem přesvědčen, že zodpovědnost za dítě mají hlavně rodiče, byť každým rokem stále menší. Když dítě v první třídě přinese samé jedničky, tak je to i zásluha rodiče, a když přinese dvojku nebo trojku ve vyšší třídě, tak by rodiče měli nadávat hlavně sami sobě a eventuálně paní učitelce. Teprve na třetím místě dítěti. Rodiče by se měli ptát, jaké vytvořili dítěti pro učení podmínky. Pak je naděje napravit to od září a věnovat se mu více. Fyzické tresty nebo snad vyhrožování nejsou opodstatněné, ani kdyby mělo dítě kule odshora až dolů.

Jak se díváte na slovní hodnocení, kterým některé alternativní školy nahrazují běžné známkování?

Podporuji to. U slovního hodnocení totiž nezbývá pedagogovi nic jiného, než být trochu pozitivnější a pakliže vládne slovem, tak se i negativa dají napsat decentně. Výhodou závěrečného slovního hodnocení je také to, že se dá lépe orientovat do budoucnosti. Učitel by měl napsat, co udělat od září, aby bylo lépe. Je v tom určitá naděje.