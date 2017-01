Ptačí chřipka: uhynulá zvířata hlaste, nákaza se může šířit i na jaře

Praha - V desetikilometrovém dozorovém pásmu okolo ohnisek ptačí chřipky se nachází v chovech přibližně 150.000 kusů drůbeže. Bude se zkoumat, zda v nich choroba není, řekl dnes na tiskové konferenci ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád.

Ilustrační foto. Foto: Petra Čechová

V tříkilometrovém ochranném pásmu je pak reprodukční chov kachen. Veterináři dnes potvrdili výskyt vysoce patogenní ptačí chřipky na území ČR po zhruba deseti letech. Jde o dvě ohniska na jižní Moravě.

Čtěte také: Ptačí chřipka v Česku: Nákaza přiletěla s divokými kachnami



V pásmech zatím nesmějí chovatelé ptáky přemísťovat. Pokud drůbež uhyne, musí to ohlásit. "Chtěl bych apelovat na chovatele a zemědělce, aby ve chvíli, kdy dojde k úhynu v jejich chovu, neměli ambici to jakkoliv skrývat, ale aby to nahlásili státní veterinární správě," řekl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Pokud veterináři budou muset drůbež likvidovat, dostanou zemědělci od státu odškodnění.

Příznaky ptačí chřipky u zvířat

*otupělost

*načepýřené peří, netečnost

*apatie

*dýchací problémy

*zvířata se nechtějí hýbat

*nechutenství

*nízká snáška, deformace vajec, tenká skořápka

*příznaky nachlazení, krváceniny, nekrotické změny hřebínků, lalůčků, edémy hlavy, otoky, krvácení na končetinách

*příznaky je potřeba ihned řešit s veterinářem

Zatím je potvrzeno, že jde o vysoce patogenní typ chřipky H5, který není nebezpečný pro lidi. Podle Semeráda nejspíš jde o H5N8, což se potvrdí během dnešního dne.



Teploty pod bodem mrazu virus chřipky nezničí, ale zakonzervují. Podle Semeráda tak může šíření chřipky pokračovat i na jaře. "V případě výskytu nákazy je základním opatřením utracení ptáků v ohnisku a zabránění dalšího šíření prostřednictvím kontaminované podestýlky, krmiva, hnoje a podobně," dodal ředitel.



Nepřehlédněte: Veterinární správa varuje chovatele před ptačí chřipkou



Podle krajské veterinární správy ptačí chřipka postihla v Ivančicích na Brněnsku 20 kusů drůbeže, už je utracená. V Moravském Krumlově na Znojemsku čeká utracení stovky kusů drůbeže v zahrádkářské kolonii. V obou případech jde o izolované malochovy. Veterinární správa potvrdila také výskyt ptačí chřipky u labutí na řece Jihlavě, která protéká Ivančicemi.



Ptačí chřipka se v Česku objevila téměř po deseti letech. Na konci loňského roku ohlásilo výskyt ptačí chřipky na svém území Slovensko.