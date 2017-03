Ptákem roku je 'lékař stromů' datel černý

Ornitologové chtějí zaznamenat co nejvíce pozorování výskytu lesního doktora, aby věděli, kde mu svědčí podmínky k životu.

Datel černý. Foto: Ondřej Prosický

Notoricky známého „lékaře stromů", datla černého vyhlásila na konci února Česká společnost ornitologická (ČSO) Ptákem roku 2017. Chce tak přitáhnout pozornost veřejnosti k lesům a zdůraznit potřebu zachování odumírajících a mrtvých stromů nejen v lesích, ale i v městských parcích a zahradách.

„Jako řada dalších druhů, i on si zvyká na blízkost lidí a můžeme jej zahlédnout i ve velkých městských parcích – pokud v nich ponecháme staré velké stromy," říká Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO.

Jak to vypadá s výskytem datla na území Správy CHKO Broumovsko, lze jen odhadovat. „Neděláme žádný monitoring početních stavů, ale v posledních letech ty počty zůstávají stejné. Odhaduji to na desítky a desítky párů," říká zoolog Správy CHKO Broumovsko Petr Kafka.

Příklad ptačí věrnosti

Podle jeho slov by se dal datel uvést jako příklad ptačí věrnosti. „Většinou jsou monogamní, drží si hodně své teritorium. Ale samozřejmě, že se stává, že se ty páry i rozpadnou, většinou kvůli úmrtí jednoho z partnerů," říká, ale zároveň dodává, že jsou zaznamenány případy dožití až přes 25 let. To se ale jedná spíše o výjimky. „Nejvíce jsou ohroženi v prvním roce života, než se mláďata naučí co a jak pro přežití. Tam je ta mortalita největší," říká ornitolog Kafka.

Datlové jsou přes svou velikost - měří skoro půl metru - poměrně nenápadní. Jejich nezaměnitelnou černou siluetu s červenou čepičkou a slonovinově světlým zobákem zahlédneme nejspíše v letu, anebo se prozradí svým typickým hlasitým voláním.

Potřebuje staré a odumírající stromy

Typ lesa pro jejich výskyt příliš nerozhoduje, datly nacházíme v nížinných listnatých lesích i v porostech smrku. „Pro datla jsou ideální podmínky k životu v lesním pestrém prostředí, kde se střídají staré stromy s mladšími. Starší stromy jsou pro něj důležité, neboť si zde může vytesat dostatečně velkou dutinu pro hnízdění. Důležité jsou pro něj odumírající stromy – ale mohou to být i pařezy, kde získává potravu. Tu tvoří nejrůznější hmyz žijící ve dřevě, především ale mravenci," prozrazuje ornitolog stravovací zvyklosti datlů. Aby se za nimi dostali i do nejužších chodbiček hluboko uprostřed kmenů, mají nejen vyztužený zobák zakončený na konci svisle seříznutý jako dláto, ale i jazyk dvakrát delší než je zobák a zvláštní aparát, který umožňuje vypláznout jazyk daleko dopředu. Ve spojení s lepivými slinami a harpunovitými háčky na špičce jazyka jde o dokonalý lovecký nástroj.

„Měli bychom se snažit, aby starého, odumírajícího a mrtvého dřeva byl dostatek nejen v lesích, ale i v městských parcích nebo v zahradách. Návštěva datla či strakapouda nám totiž napoví, že takový suchý strom skutečně žije," vysvětluje Zdeněk Vermouzek.

Mapujeme datly

Ornitologové připravili pro veřejnost jednoduchou výzvu. „Budeme se snažit zaznamenat výskyt co největšího množství datlů v průběhu celého roku a na závěr vyhodnotit, kde všude se datli vyskytují a jaké typy prostředí jsou schopni osídlit," objasňuje cíl projektu Vermouzek.

Vydat se do lesa za datly můžeme celý rok, ale od února do května je největší šance se s nimi setkat, protože bývají nejnápadnější. „Typickým bubnováním - většinou na suchou rezonující větev - obhajují teritorium, honí se se svými soky, tesají dutiny a hledají partnery pro hnízdění," popisuje jarní aktivity ptáka roku 2017 Petr Kafka.

Uvidíte-li v přírodě datla, zaznamenejte svá pozorování do Faunistické databáze ČSO avif.birds.cz. (řez)