Ptejte se šéfa největší lékárenské sítě Dr.Max Daniela Horáka

Největší tuzemská lékárenská síť Dr.Max atakuje hranici 400 poboček. V lednu otevře lékárny v Jaroměři a Stříbře, představující pomyslná čísla 398 a 399. Přírůstky představují v drtivé části úplně nově zřizované provozovny, jen malou část tvoří lékárny převzaté od jiných provozovatelů. V tomto ohledu jde u Dr.Max o pokračující trend.

Lékárna Dr.MaxFoto: Dr.Max

I když počet lékáren Dr.Max průběžně roste, neznamená to, že některé pobočky síť neuzavírá. To může mít různé příčiny – například skončila nájemní smlouva, anebo se změnily zvyklosti obyvatel, kteří začali léky pořizovat jinde než doposud. Čtyřstá lékárna Dr.Max vznikne letos v dubnu a dosud není jisté, kde to bude – s největší pravděpodobností ale půjde buď o pobočku v obchodním centru Olympia Teplice či Central Jablonec.

Jubilejní tuzemská lékárna Dr.Max bude zároveň tisící lékárnou v rámci středoevropské sítě tohoto jména. Lékárny Dr.Max dnes působí v Česku, na Slovensku a v Polsku a velmi brzy by měl tento projekt odstartovat i v Srbsku.

