Půjde protikorupční registr do kytek?

Praha - Římskokatolická církev mohutně investuje. Loni to byly 1,2 miliardy korun. Má důvod. Od roku 2030 nedostane od státu na provoz ani korunu a peníze si bude muset vydělat sama. To znamená, že bude muset ročně získat zhruba miliardu. Loni dostala církev na činnost od státu 892 milionů korun a tento příspěvek se každoročně sníží o pět procent až do roku 2030.