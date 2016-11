Řada projektů by měla zlepšit práci učitelů s digitálními zdroji

Praha - Na metodickém portálu pro učitele RVP.CZ vznikne systém hodnocení digitálních učebních materiálů, který bude zprostředkovávat odkazy na ověřené zdroje. Učitelé by měli dostat větší podporu pro začlenění moderních technologií a otevřených zdrojů do výuky. Mělo by se také aktualizovat, jakým způsobem se budou v mateřských, základních a středních školách rozvíjet informatické myšlení a digitální gramotnost dětí a žáků. Na webu o tom informuje Ondřej Neumajer, který se jako odborný konzultant podílel na vzniku vládní Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020.

Právě z úkolů této strategie, kterou vláda schválila v roce 2014, připravované projekty vycházejí. Jednota školských informatiků při hodnocení naplňování strategie upozorňuje, že se řada opatření zpožďuje a některá se nemusejí stihnout. Neumajer uznává, že se spousta věcí "daří pomalu posouvat", ale stejně jako Jednotě školských informatiků mu chybí informování veřejnosti o připravovaných novinkách. Ministerstvo školství začalo informace o naplňování strategie zveřejňovat na svém webu. Klíčová je podpora učitelů O volně dostupných zdrojích informací nedávno hovořil například Bohumil Kartous ze společnosti EDUin jako o možné levné cestě k modernizaci vzdělávání. "Digitální a zejména otevřené zdroje mají potenciál pomoci k šíření inovací ve vzdělávání, samy o sobě ale zásadnější změny nepřivodí," reagoval na tuto myšlenku pro média Neumajer. Za klíčovou považuje podporu učitelů. "Jako žádná inovace to nemají digitální technologie ani otevřené zdroje ve školách jednoduché," poznamenal. Digitální gramotnost učitelů ZŠ a SŠ je podle některých výzkumů stejná jako u jiných vysokoškolsky vzdělaných lidí. "Ve školách bychom ale potřebovali tuto úroveň vyšší a navíc ještě dovednosti používat otevřené zdroje a digitální technologie pro výuku a přímo ve výuce, což je mnohem náročnější," poznamenal Neumajer. Současné vzdělávací programy jsou zastaralé Na pedagogických fakultách a jiných VŠ připravujících učitele by měly vzniknout mimo jiné metodické příručky pro pedagogy. Díky evropským dotacím by měly být vytvořeny také volně přístupné online kurzy a další digitální materiály. Všechny budou v režimu takzvaných otevřených zdrojů, které mohou učitelé volně stahovat, ale také měnit a dále šířit. "To pomáhá mezi učitelskými komunitami šířit vzdělávací inovace," uvedl Neumajer. Národní ústav pro vzdělávání by měl nově popsat, jak by se měly v mateřských, základních a středních školách rozvíjet informatické myšlení a digitální gramotnost. Současné rámcové vzdělávací programy, které určují, co se mají žáci učit, popsaly tuto oblast v roce 2004. Od té doby nastal obrovský technologický pokrok. Čtěte také: Učni z 1. ročníku pracují s textem hůře než průměrní šesťáci





