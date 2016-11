Radek Březina dnes vyšel z vězení, vzápětí skončil ve vazbě

Olomouc - Šéf takzvané lihové mafie Radek Březina dnes opustil věznici poté, co si odpykal trest 16 měsíců za ukrývání zbraní v budově bývalého areálu Svitu ve Zlíně. Na svobodu se ale nedostal. Vzápětí byl zadržen a ještě dnes rozhodl olomoucký vrchní soud na žádost žalobce o Březinově vzetí do vazby. Důvody souvisejí s jeho nepravomocným odsouzením k 13 letům vězení za nelegální obchody s lihem, řekli Březinův advokát Filip Opatřil a mluvčí soudu Vladimír Lichnovský. Březina se chtěl vazbě vyhnout mimo jiné i nabídkou kauce. Jeho rodiče soudu nabídli pět milionů korun.

Radek Březina u souduFoto: ČTK

Březina byl kvůli kauze takzvané lihové mafie ve vazbě od 25. října 2012, do výkonu trestu kvůli ukrývání zbraní byl přemístěn v červenci loňského roku. "Pan Březina si trest odpykával ve věznici v Heřmanicích. Dnes byl z výkonu trestu propuštěn, policie jej vzápětí omezila na osobní svobodě a následně se konalo vazební zasedání. Pan Březina navrhoval, aby do vazby nebyl brán a aby byla vazba nahrazena jiným opatřením. Vrchní soud ho však vzal do vazby," řekl obhájce Opatřil.

S Březinovým pobytem na svobodě po opuštění věznice nesouhlasil žalobce. Soud mu vyhověl, do vazby Březinu poslal kvůli obavě z útěku a opakování trestné činnosti. "Vrchní soud rozhodl uvedeným způsobem nejen proto, že obžalovaný byl již nepravomocně odsouzen k výraznému trestu odnětí svobody na 13 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou, ale také vzhledem k závažnosti a charakteru spáchané trestné činnosti a rovněž vzhledem k osobě pachatele a jeho roli v dané trestné činnosti," řekl dnes mluvčí soudu Lichnovský. Soud vzal v potaz i to, že je Březina zároveň stíhán i kvůli legalizaci výnosů z trestné činnosti, která s kauzou nelegálních obchodů s lihem souvisí.

Rekordní škoda

Březina nabídl soudu výměnou za vazbu písemný slib a dohled probačního úředníka, podle soudu to však vzhledem k charakteru trestné činnosti, rozsahu způsobené škody a jeho postavení v organizované skupině nemůže adekvátně vazbu nahradit. Výše škody, která podle obžaloby přesáhla rekordních šest miliard korun, hrála roli i v tom, že soud nepřijal ani nabízenou peněžitou záruku rodičů obžalovaného. "Zároveň je nutné dodat, že je třeba mít důvodné pochybnosti o důvěryhodnosti osob, jež tuto kauci nabízejí, neboť část nejbližších příbuzných obžalovaného je či byla rovněž trestně stíhána," dodal Lichnovský.

Podle informací ČTK Březinův otec nabídl jako peněžitou záruku za syna tři miliony korun a matka dva miliony korun. Za jeho mladšího bratra Tomáše rodina nabídla již dříve kauci 15 milionů korun, soud to přijal a před dvěma lety jej propustil z vazby na svobodu.

Radka Březinu a dalších sedm lidí potrestal v souvislosti s nelegálními obchody s lihem olomoucký krajský soud loni v prosinci. Šéf mafie dostal nejvyšší trest 13 let, ostatním soud udělil tresty od čtyř do 12 let, jeden z mužů vyvázl s podmíněným trestem. Podle rozsudku krajského soudu obrali stát na daních o 6,39 miliardy korun. Kauza od srpna leží u vrchního soudu. Většina obžalovaných se proti rozsudku odvolala, u některých podal odvolání žalobce.