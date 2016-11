Radek Březina odmítl ve Zlíně ke kauze Likérky Drak vypovídat

Zlín - Hlava lihové mafie Radek Březina odmítl dnes u krajského soudu ve Zlíně vypovídat v případu sedmi lidí spojených s Likérkou Drak z Chvalčova na Kroměřížsku. Radek Březina byl údajně faktickým majitelem likérky, přes kterou podle obžaloby vznikl státu daňový únik nejméně za 1,29 miliardy korun. Březinu k soudu přivezla eskorta z vazební věznice, kde čeká na odvolací řízení u vrchního soudu ve své věci. Loni v prosinci mu soud nepravomocně uložil 13 let.

Radek Březina u souduFoto: ČTK

Březina se na toto trestní stíhání odvolal. Jeho výpověď by prý mohla ovlivnit rozhodnutí odvolacího soudu v jeho kauze. Radka Březinu a dalších sedm lidí potrestal v souvislosti s nelegálními obchody s lihem olomoucký krajský soud. Nejnižší trest, čtyři roky, dostal Březinův bratr Tomáš, jemuž soud přiznal status spolupracujícího obviněného, neboť pomohl odkrýt trestnou činnost skupiny. Ostatních pět mužů dostalo tresty od šesti do 12 let, další podmínku. Podle krajského soudu obrali stát na daních o 6,39 miliardy Kč.

Podle státního zástupce Roberta Henzela byla Likérka Drak hned na druhém místě ve skupině po další Březinově společnosti Morávia-Chem. Škoda na daních v likérce je počítána za léta 2003 až 2012. V Likérce Drak se podle Henzela zpracovalo nejméně přes pět milionů litrů nezdaněného lihu, za léta 2011 a 2012 se navíc jeho přesné množství nepodařilo zjistit. Jako majitel a jednatel likérky byl veden Pavel Čaniga. Vinu přiznal, v obžalobě uvedené množství alkoholu je ale podle něj vyšší, než byla skutečnost.