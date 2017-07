Rádi tvoříme, říká mládež. Nevěříme, chcete se jen bavit u počítače, míní starší

Nedůvěra lidí v mladou generaci je v Česku stále vysoká. Téměř polovina lidí starších 30 let si myslí, že se mládež zajímá jen o vlastní pohodlí a není ochotná pomáhat. Přibližně polovina lidí tvrdí, že se mladá generace sice občas zapojuje do dobročinných projektů, dělá to ale jen pro svůj prospěch.

Mladá generace (ilustrační snímek)Foto: Shutterstock

Pouhých pět procent lidí věří, že se mladí zapojují do prospěšných činností dobrovolně a nezištně. Vyplývá to z průzkumu, který vypracovala agentura Ipsos pro Nadaci O2.

Zatímco 79 procent respondentů nad 30 let v průzkumu řeklo, že by mladí nejraději jen seděli u počítače, hráli hry a bavili se na sociálních sítích, pouze třetina lidí do 29 let to potvrdila. Pětina mladých naopak uvedla, že se ve volném čase raději věnuje kreativní tvorbě. V průzkumu jim to ale věřilo jen 0,6 procenta lidí starších 30 let.

Agentura Ipsos Instant Research se v březnu 2017 ptala 630 Čechů, které rozdělila do dvou skupin podle věku. Naprostá většina těch starších (98 procent) se domnívá, že mladí by nejraději svůj volný čas věnovali pouze zábavě a nemají zájem o charitativní aktivity.

Více než polovina dotázaných do 29 let uvedla, že by se chtěla do charity zapojit, jen neví jak. Řada z nich uvedla, že jim chybí čas (49 procent) nebo peníze (30 procent). Aktivně se nejrůznějšími způsoby ve svém okolí snaží pomáhat 13 procent mladých lidí a 17 procent se těmto aktivitám věnuje občas.

"Mladí lidé, se kterými se setkávám, ať už při práci či v osobním životě, rozhodně nejsou pasivní," řekla ředitelka nadace Anna Kabáčová. Způsoby, jak pomáhat, hledají například na internetu, kde vytvářejí facebookové skupiny pro lidi se stejným smýšlením. Zapojují se také do projektů, ve kterých pomáhají třeba rodinám s handicapovanými dětmi nebo se věnují životnímu prostředí, dodala.

Velká část lidí ve věku mezi 15 a 29 lety bude do roku 2025 patřit k populaci v produktivním věku. Postupně k nim bude přibývat i takzvaná generace Z, což je název pro skupinu lidí narozených od poloviny 90. let do současnosti.

"Tato generace bývá někdy označovaná jako internetová, protože její příslušníci nezažili dobu bez internetu, přesto ale právě respondenti ve věku 15 až 19 let měli v našem průzkumu největší zájem o kreativní tvorbu ve volném čase," dodala Kačábová. Bylo jich 28 procent. V generaci jejich rodičů, tedy ve věku od 30 do 46 let, jim to ale v průzkumu nevěřil nikdo.