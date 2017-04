Rakovina prsu děsí mladé ženy. I kvůli Angelině Jolie

Je jim kolem dvaceti let, už nyní ale zvažují preventivní ultrazvukové vyšetření prsu. Podle odborníků zájem mladých Brňanek o vyšetření, které může vyloučit nádor, značně narostl. Přestože si jej do pětačtyřiceti let musí platit samy, bez příspěvku zdravotních pojišťoven.

Jedním ze čtyř center v Brně, kde ultrazvuk nabízí, je G-Medica. Tamní lékaři ročně mamograficky vyšetří devatenáct tisíc pacientek. „Chodí už holky kolem dvaceti let. Vyšetření si víc hlídají i čtyřicátnice. Hodně k tomu přispěla Angelina Jolie, když si v roce 2013 nechala kvůli rakovině preventivně odstranit prsa,“ řekla mluvčí EUC klinik, pod kterou G-Medica patří, Dita Fuchsová. Mladé pacientky ke kontrolám motivuje i brněnský gynekolog Zdeněk Vebera. Na sono či ultrazvuk pošle zhruba tři ženy týdně. „Aktivně je k tomu vybízím už od jejich pětadvaceti let. Lepší je obětovat těch pár stokorun než neobjevit problém včas,“ sdělil. Míst, kam se obrátit, je podle něj dost. ČTĚTE TAKÉ: Po vrozených vadách pátrají častěji. Test nemusí být zcela spolehlivý, říká žena Nad preventivní kontrolou naopak zatím neuvažuje dvaadvacetiletá Tereza Hoferková. „Rakovinu v rodině nemáme, proto mě to zatím netíží. Vyšetření podstoupím, až budu starší,“ řekla. Ženy do čtyřiceti let stojí například v EUC klinice ultrazvukové vyšetření čtyři sta korun, mezi čtyřiceti až pětačtyřiceti lety se mohou objednat na mamograf za osm set korun. „Pokud žena nemá žádné potíže s prsy, čeká na vyšetření většinou do jednoho měsíce. Když ale cítí, že problém je vážnější, a gynekolog či praktik jí vystaví žádanku, akutně ji vyšetříme zdarma za týden až dva,“ popsala koordinátorka centra v Rooseveltově ulici v Brně Helena Bartoňková. Další mamografické centrum, kde prsa vyšetřují, má Fakultní nemocnice Brno, Masarykův onkologický ústav nebo Femma. Prevenci rakoviny prsu u mladých žen podporuje i Aliance žen s rakovinou prsu. V Brně vede třeba projekt Nejde jen o prsa, při němž učí samovyšetřování středoškolačky. „Samovyšetření je vhodné už od dvaceti let. Důležité je ale umět jej správně. Proto ve městě působí také dvě pacientské organizace, kde zájemkyně učí ženy se zkušenostmi s nádorem,“ podotkla ředitelka společnosti Eva Knappová. ČTĚTE TAKÉ: Stav brněnských škol a školek: opravy budou trvat roky a stát přes miliardu

Autor: Markéta Chumchalová