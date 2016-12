Rakušan: Hnutí STAN je připraveno soudit se o mandát Drábové

Praha - Hnutí STAN je podle středočeského lídra Víta Rakušana připraveno soudit se o mandát krajské zastupitelky Dany Drábové, pokud by ho někdo napadl. Drábová je totiž předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), ačkoli podle ministerstva vnitra mohou být zastupiteli jen řadoví státní zaměstnanci. STAN tvrdí, že souběh funkcí je podle zákona možný. I kdyby hnutí u soudu neuspělo, výsledkem bude alespoň precedentní rozhodnutí, které vyjasní současný stav, řekl dnes Rakušan novinářům.

Lídr hnutí Starostové a nezávislí (STAN) pro Středočeský kraj Vít Rakušan.Foto: ČTK/Roman Vondrouš

Dvojka na kandidátce STAN ve středních Čechách Drábová vykonává mandát zastupitelky a zároveň zůstává předsedkyní SÚJB. Hnutí STAN se řídí jiným výkladem zákonů než vnitro. Uvádí, že přednost před volebním zákonem má novější služební zákon, který souběh obou funkcí umožňuje.

"Pokud by kdokoliv mandát paní Drábové napadl, tak my naopak jako hnutí jsme připraveni se bránit právní cestou. A i kdyby nakonec měla o ten mandát přijít, tak budeme velmi rádi, že tady bude existovat nějaké precedentní soudní rozhodnutí, které ten nejasný právní výklad a ty dva názory jdoucí proti sobě prostě jednou provždy vyjasní," uvedl Rakušan.

Podle vnitra si šéfové ve státní správě měli do tří dnů po ustavujícím zasedání zastupitelstva vybrat mezi prací v čele úřadů a působením v zastupitelstvu. Případně mohli požádat o neplacené služební volno, a do tří měsíců poté dát zastupitelstvu doklad o tom, že tak učinili. Pokud se tak nestane, zastupitelstvo má vyslovit zánik mandátu kvůli neslučitelnosti funkce.

V případě, že to zastupitelstvo na nejbližším zasedání neudělá, ministr vnitra požádá o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva, které se sejde nejpozději do 30 dnů od doručení jeho žádosti. Není-li zániku mandátu dosaženo na tomto mimořádném zasedání, měl by zaniknout mandát člena zastupitelstva kraje okamžikem, kdy to vysloví ministr vnitra.