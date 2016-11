Ráno bylo nezvykle teplé, v Ostravě naměřili rekordních 13,7 stupně

Praha - Dnešní ráno bylo rekordně teplé na 56 ze 140 meteorologických stanic. Tyto stanice měří venkovní teplotu přes 30 let, ale jsou mezi nimi i dvě, které fungují přes sto let. V Ostravě Mošnově naměřili v šest ráno 13,7 stupně Celsia, čímž padl dosavadní rekord z roku 2002, tehdy rtuť teploměru po ránu vyšplhala minimálně na 7,4 stupně. Nezvykle teplé ráno zažili zejména v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Celostátní průměr minimálních ranních teplot dnes dosáhl 7,4 stupně, ale v Moravskoslezském a Zlínském kraji to bylo 10,3 stupně Celsia. Z těchto krajů přepisovalo tabulky 20 stanic, z toho devět stanic obsadilo čelo pomyslného žebříčku rekordů. Kromě Mošnova bylo nezvykle teplo také v Mořkově na Novojičínsku, kde meteorologové naměřili 12,9 stupně proti 11 stupňům v roce 2002. V Lučině na Frýdecko-Místecku bylo po ránu 12,5 stupně. Dosavadní rekordní minimální teplotu přepsaly i dvě stanice měřící déle než 100 let. V Bystřici pod Hostýnem, kde se měří 102 let, bylo 11,5 stupně. Dosavadní rekord 9,5 stupně tam zjistili v roce 2002. Na stanici Opava-Otice se měří venkovní teplota už 137 let a dnes ráno byl pokořen rekord z roku 1926, který činil 9,3 stupně Celsia. Ode dneška je o dva stupně výš. Naopak nejchladněji bylo dnes v jižních Čechách, kde průměr ranních minim dosáhl 3,4 stupně. Mrzlo například ve Vyšším Brodě (minus tři stupně), v Černé v Pošumaví (minus 3,7 stupně) a nejchladněji bylo ve Volarech, kde naměřili 5,2 stupně pod bodem mrazu. Nezvyklé teplo bylo v tuzemsku i v pondělí, kdy padly teplotní rekordy na desítkách stanic. Teplo bylo i minulý týden v pátek.

