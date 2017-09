Ráno mrzlo nejen na horách, ale i v Praze

Meteorologové zaznamenali dnes ráno mráz nejen v horských mrazových kotlinách, kde se teploty běžně dostávají pod nulu i v červenci. Při jasné obloze mrzlo také v nižších polohách, tedy ve výšce pod 400 metrů nad mořem. Pod nulu klesla teplota například i na stanicích Doksany na Litoměřicku ve výšce 158 metrů nad mořem, Žatec ve výšce 210 metrů nad mořem nebo v Praze v Kbelích a v Libuši. Na webu o tom dnes informoval Český hydrometeorologický ústav.

Ilustrační foto.Foto: Jaroslav Sýbek

Do počátku tohoto týdne se přízemní mráz podle meteorologů vyskytoval jen výjimečně, a to především na stanicích v horských oblastech. "V průběhu dvou předchozích nocí došlo v přechodném nevýrazném výběžku vysokého tlaku vzduchu k ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Při současném slabém větru díky tomu výrazně vzrostl počet stanic s výskytem přízemního mrazu," uvedli.

Například v Doksanech bylo půl stupně pod nulou, v Žatci a pražských Kbelích ve výšce 284,5 metru nad mořem shodně minus 1,1 stupně Celsia a v Libuši (302 metrů nad mořem) ještě o desetinu stupně chladněji. Mrzlo také třeba v Plzni-Bolevci, Klatovech, Lánech nebo Neumětelech na Berounsku.

Na následující dny slibuje předpověď počasí podle ČHMÚ na části území České republiky opět obdobně příhodné podmínky. "Přičemž platí pravidlo, čím více na západ, tím větší pravděpodobnost nočního protrhání oblačnosti respektive vyjasnění a slabšího větru," podotkli meteorologové. Stejně jako v předchozích dnech očekávají přízemní mrazy především na Karlovarsku a Plzeňsku.

Zatímco klimatologické léto skončilo poslední srpnový den, astronomické léto trvá až do pátku. "A proto se dnešní mráz do jisté míry ještě dá nazvat letním mrazem," dodal Pavel Jůza z ČHMÚ.