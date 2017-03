Rath posílá prezidenta Zemana k Ústavnímu soudu

AKTUALIZOVÁNO 2 8

/ANKETA/ - Velká Británie formálně oznámila odchod z Evropské unie. Britská premiérka Theresa Mayová dnes v parlamentu potvrdila, že předseda Evropské rady Donald Tusk obdržel dopis ohlašující brexit. Dodala, že má plán na nové zvláštní partnerství s unií. S Bruselem chce mít "nový, speciální a hluboký vztah". Dohody s EU chce premiérka dosáhnout do dvou let. Londýn podle ní rovněž hodlá co nejdříve zaručit práva občanů EU v Británii.