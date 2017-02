Realisté by zrušili ombudsmana i ministerstvo pro lidská práva

Realisté Petra Robejška začnou příští týden nabírat členy. Zatím mají dva tisíce zájemců. I proto jsou stále přesvědčeni, že ve volbách získají 20 procent hlasů. Přestože jim průzkumy zatím přisuzují jen necelá dvě.

„Naše ambice jsou nemalé, protože se opírají o reálnou analýzu. Levicová vláda je slabá, pravice padá ke dnu a my nabízíme řešení na základě podrobného rozboru situace," potvrdil pro Deník vytčený cíl zakladatel a mentor Realistů Petr Robejšek. Tajemník strany Michal Moroz doplnil, že po třech měsících existence Realistů se dokonce prostor pro získávání hlasů na pravici i mezi nerozhodnutými voliči ještě zvýšil: „Volných je zhruba 30 procent hlasů," Moroz sdělil, že v regionech už se formují kluby, tedy základní organizace. Nejméně mohou mít pět, nejvíce 80 členů. „Budeme od nich hodně chtít a málo nabízet. V žádném případě přístup k mocenským pozicím," konstatoval Robejšek s tím, že ani nikdo ze sponzorů nemůže očekávat nějaké protislužby.

Čtěte také: Politolog Robejšek zakládá stranu. Ve volbách chce 20 procent

Úterkem začala spanilá jízda představitelů nové strany po regionech. Poprvé se sešli s příznivci v Praze. Do sálu na Václavském náměstí jich přišlo přes dvě stě, aula prskala ve švech, lidé stáli na schodech i balkonu.

Všichni byli zvědaví na program robejškovců, ale ten bude hotov až na přelomu března a dubna. Zatím představují každý týden jedno z klíčových témat, na nichž se vrcholný orgán strany - sbor zakladatelů – již teď beze zbytku shodl. Na prvním místě je to bezpečnost České republiky včetně striktního dodržování podmínek pro přijímání uprchlíků. „V této oblasti, kterou jsme nastolili v Institutu 2080 už před dvěma lety, je to zásada SOS čili stop ilegální migraci, ochota se podřídit našim pravidlům a systém funkční integrace," předestřel Robejšek. Chce také, aby Česko dodrželo závazek člena NATO, tedy dávat dvě procenta rozpočtu na armádu, a zavést tříměsíční povinnou vojenskou službu. Ve státní správě Realisté hodlají prosadit hmotnou odpovědnost úředníků v plné výši. „Dnes za svá rozhodnutí ručí do 4,5 násobku platu, což je pro lidi, kteří mají na starosti miliardové zakázky, směšná sankce," uvedl garant dané programové kapitoly Michal Moroz. V této souvislosti na dotaz z pléna uvedl, že pokud by byli ve vládě, zrušili by ministerstvo pro lidská práva a rovné příležitosti a nebránili by se ani likvidaci úřadu ombudsmana. „Tam by to ale bylo složitější, neboť návrh by musel projít parlamentem," dodal Moroz. Realisté také hodlají zavést rovnou patnáctiprocentní daň, kterou měla kdysi v programu ODS, leč nedokázala ji prosadit.

V květnu Realisté představí jedničky pro sněmovní volby v jednotlivých krajích i celostátního superlídra. O podobě kandidátek bude rozhodovat sbor zakladatelů.

Čtěte také: Miliardáři jdou do politiky. S jakými úmysly?