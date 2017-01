Ředitel Mazánek: Vztahy uvnitř centrály proti zločinu napraví čas

Praha - Vztahy mezi policisty uvnitř Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) nejsou nepřekonatelný problém. Poznamenalo je dění před vznikem nového útvaru a chce to čas, aby se postupně zlepšily, uvedl ředitel centrály Michal Mazánek.

Ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Michal Mazánek.Foto: ČTK/Kamaryt Michal

NCOZ vznikla loni 1. srpna sloučením protimafiánského a protikorupčního útvaru, tedy elitních policejních složek, mezi nimiž bývala známa rivalita. Reforma policie vyvolala roztržku na politické scéně a stala se terčem kritiky státních zástupců.

Podle Mazánka v současnosti uvnitř útvaru nejsou "extra negativní" ohlasy. Míní, že se policisté z elitních útvarů postupně sbližují a situace se bude zlepšovat společnou prací na případech. "Nechci být přehnaný optimista, nechci říct, že v současné chvíli jsou všechny vztahové otázky naprosto vyřešeny. Samozřejmě, že ta pachuť toho, co probíhalo ještě převládá," poznamenal Mazánek.

V některých vedoucích pozicích jsou detektivové bývalého protimafiánského útvaru, kteří původně s reformou nesouhlasili. Podle Mazánka si vzájemně všechno vysvětlili, v novém útvaru chtějí nadále pracovat. "Já si nimi nemám žádný problém," řekl Mazánek.

Zatím se nesetkal s jejich bývalým šéfem Robertem Šlachtou, který naopak od policie odešel a stal se náměstkem generálního ředitele celníků. "S Robertem se znám spoustu let, nikdy jsme neměli osobní spory, spolupracovali jsme," podotkl Mazánek.

Připustil také, že prošel bouřlivým obdobím vztah mezi policisty a státními zástupci, kteří měli ke sloučení útvarů připomínky. "Všichni jsme pochopili, že jsme profesionálové a musíme pracovat dál. Jiná cesta není," řekl Mazánek. K období před 1. srpnem se už ředitel nového útvaru nechce příliš vracet. "Věřím tomu, že emotivní záležitosti, které útvarem trošičku cloumaly, budou utlumeny a budeme se věnovat práci," uvedl.

Mazánek věří, že se po manažerské práci, která souvisela s rozjezdem nového útvaru, bude moct letos alespoň částečně vrátit do terénu. Záležet bude na tom, zda mu to dovolí čas. "Jsou to věci, které mi chybí. V minulosti jsem se jim věnoval v maximální možné míře, ale v uplynulých pěti měsících to vůbec nebylo možné," řekl Mazánek. Za více než 30 let u policie pracoval na různých pozicích, zejména vyšetřoval vraždy.