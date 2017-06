Ředitelé chtějí změnit zákon. U přijímaček stačí jeden termín

První plošné přijímací zkoušky podle odborníků potvrdily jejich prospěšnost, ale také velkou administrativní náročnost. Letos v dubnu měly premiéru státní zkoušky na středoškolské obory zakončené maturitou. Stát se na novinku dlouhodobě připravoval, v minulých dvou letech se uskutečnily pilotáže a školy byly na změnu připraveny.

Výstupy, které Deníku poskytlo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat), potvrzují, že uchazeči o maturitní studium tápou hlavně v matematice. U čtyřletých oborů byla úspěšnost v prvním termínu 40,8 procenta, v druhém 48,5 procenta. U osmiletých gymnázií 51,2, respektive 53,4 procenta.

Ve znalostech z češtiny dopadli uchazeči lépe, většinou se přehoupli přes 53 procent. Na podrobné hodnocení bude ještě dost času, ale už dnes je jisté, že ředitelské asociace budou žádat změnu školského zákona.

OCHROMENÝ CHOD ŠKOL

„Dva řádné termíny přijímaček u gymnázií, které mají čtyřleté a víceleté obory, naprosto ochromí chod školy. Přitom rozdíly mezi výsledky nejsou nijak velké. Rozhodně budeme prosazovat, aby se přijímací zkoušky konaly v jednom dni," řekla Deníku Renata Schejbalová, šéfka Asociace ředitelů gymnázií. „U bezproblémového žáka je takřka vyloučené, že by jeden test udělal na jedničku a druhý na čtyřku," dodala.

S předsedou Unie školských asociací Jiřím Zajíčkem se sejde příští úterý, aby se dohodli na společném postupu. „Dva termíny znamenají dvojnásobnou administrativní zátěž, náklady, zastavení výuky. Po volbách tedy rozhodně navrhneme změnu školského zákona," řekl Deníku Jiří Zajíček, který je zároveň ředitelem Masarykovy střední školy chemické v Praze.

Podle něj i děti, které napsaly test hned napoprvé výborně, pro jistotu ještě absolvovaly i druhý. „To je úplně zbytečné plýtvání silami," míní Zajíček. S tím souhlasí šéf Cermatu Jiří Zíka: „Dva termíny skutečně nejsou nutné, jednou napsané testy vypovídají o znalostech dětí dostatečně dobře."

Blanka Langová, jejíž syn Erik dělal zkoušky na dvě pražská osmiletá gymnázia, nemá v této věci jasno: „Rozdíl ve výsledcích byl asi jeden bod, takže synovi by stačil jeden termín. Dcera mé kamarádky ale zazmatkovala a druhý pokus zvládla nesrovnatelně lépe, takže opravdu nevím, jaká cesta je správná. Je to dítě od dítěte."

SPRÁVNÁ CESTA?

Hlavním cílem plošného testování znalostí dětí z matematiky a českého jazyka bylo předem vytřídit děti, které nemají předpoklady střední školu úspěšně dokončit. Ředitelka Gymnázia Nad Štolou v Praze 7 Renata Schejbalová státní přijímačky podporuje, protože jí vadilo, když už i některá gymnázia nabírala žáky bez zkoušek.

Navíc devátá třída dětem, které byly přijaty bez zkoušek, končila už v pololetí, teď se musí připravovat aspoň do dubna," míní. Kvalitativní posun si pochvaluje Jiří Zajíček, jehož průmyslovka se zúčastnila obou pilotáží: „Žáci, kteří u přijímaček prošli státními testy, jsou opravdu lepší." Ředitel Gymnázia Jateční v Ústí nad Labem Alfréd Dytrt by nejraději změnil nejen termín, ale i podobu přijímaček.

„Nám by daleko víc vyhovovalo testovat u dětí obecné studijní předpoklady, protože zvládnutí úloh z matematiky a češtiny prokáže jen to, co je na základce naučili." Podle něj by lepší variantou bylo testování znalostí v uzlových bodech vzdělání, tedy v 5. a 9. třídě ZŠ. „Tehdy jsme říkali, že jeho výsledky bychom vzali jako výstupy do přijímaček, ale bohužel se šlo jinou cestou," říká.