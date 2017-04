Dohra kolem průvodce v Brně: Ředitelku informačního centra potrestají

Kdo se bude smát naposled není jasné v kauze kontroverzního průvodce Brnem. Brněnští zastupitelé kvůli kapitole, která urazila několik jiných jihomoravských měst, chtějí ředitelku turistického informačního centra Janu Janulíkovou potrestat. Primátor Petr Vokřál ale naznačil, že hlavy padat nebudou.

Ačkoliv je průvodce jako kniha velmi úspěšný a již ho byla prodána většina z třítisícového nákladu, zastupitelé s ním nechtějí být spojováni. „Ať si autoři podobné věci píšou na facebook, ale nevydávají je za peníze města jako brožuru. Každý druh humoru má své místo a tento typ nepatří do oficiálních materiálů města," reagoval opoziční zastupitel za sociální demokracii Roman Onderka.

Komunisté dokonce navrhli stažení brožury z trhu, což se jim ale nepodařilo prosadit.

Radní věnující se propagaci Brna Petra Rusňáková řekla, že se město nebojí nových marketingových metod. „Nicméně není to standardní propagační materiál, a proto s ním mělo být vedení Brna dříve seznámeno," uznala Rusňáková.

Zastupitelé poté odhlasovali odpovídající potrestání pro ředitelku turistického a informačního centra. Primátor naznačil, že mezi adekvátní tresty nepatří odvolání Janulíkové z funkce. „Je to pro mě nová informace. Ale jsem ráda, že neprošlo stažení průvodce z prodeje. To by byla opravdu škoda," prohlásila Janulíková.

Průvodce v pondělí zbylo k prodeji posledních pět set kusů. Jeho dotisk plánuje informační centrum v nejbližších týdnech. Nové vydání má obsahovat i kapitolu, jejíž obsah ovlivní i zástupci dotčených obcí.