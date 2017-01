Aktivisté vs. komunisté. Registr smluv je důvodem rozepří

Zákon o registru smluv je v platnosti půl roku. Za tu dobu se díky zveřejňování kontraktů odhalila spousta děr, kudy zbytečně tečou státní či městské peníze. A to ještě nefunguje sankce neplatnosti, která vejde v účinnost až v červenci. Podle ní nebude platná žádná smlouva, pokud nebude vyvěšená na internetu, pochopitelně při dodržení obchodního tajemství.

Zákonodárci ale chtějí normu novelizovat, přičemž některé jejich podněty by vedly k popření její podstaty.

„Snahu poslanců, převážně ČSSD, KDU-ČSL a KSČM, okleštit registr, vnímám jako extrémně negativní, která vzkazuje občanům jedno jediné: my nechceme, abyste nám koukali pod prsty. V každém případě doporučuji si zapamatovat jména poslanců, kteří budou hlasovat pro omezení tohoto zákona," řekl Deníku Michal Bláha, zakladatel aplikace Hlídač smluv. Jeho apel zřejmě zabral.

Poslanci sněmovního ústavně-právního výboru totiž doporučili sněmovně, aby novelu vrátila do druhého čtení. Tam by mohl vzniknout komplexní pozměňovací návrh, který by se omezil na nezbytné výjimky, například na některé smlouvy vysokých škol či bankovní tajemství.

Zatímco Bláha říká, že nechce „mít v parlamentu zákonodárce, kteří nechtějí být kontrolováni", předseda KSČM Vojtěch Filip to vidí úplně jinak: „Považuji za ostudné, že byl vůbec přijat zákon o tzv. registru smluv, který ponižuje veřejný sektor a vytváří nerovné podmínky ve vztahu k vlastnictví. Poslední usnesení ústavně právního výboru k novele tohoto zákona není ničím jiným než dosažením toho, aby tolik potřebná novela nebyla přijata. Osobně budu hlasovat pro schválení změn, které jsou pro veřejný sektor potřebné."

