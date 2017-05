Registr smluv: Vláda podpoří návrh poslanců a uleví dvaceti firmám

Poslední kapitolu anabáze kolem registru smluv může napsat již zítra vláda. Vyjádří se totiž k poslanecké novele, která má protikorupční normu upravit. Podle premiéra Bohuslava Sobotky je na stole dobrá dohoda.

„Existuje většinová shoda, že zákon potřebuje určitou míru korekce, ale ne takovou, aby z hlediska transparentnosti ztratil smysl. Na stole je docela dobrá dohoda, která by mohla být schválena ve zrychleném režimu. Předpokladem je, že zůstane v podobě, na jaké se shodli zástupci několika sněmovních stran, a už se do ní nebude sahat," řekl Deníku premiér Bohuslav Sobotka.

Podstata předpisu, který by smetl projednávanou sněmovní novelu i její senátní verzi, tkví ve výčtu subjektů, jichž by se povinnost zveřejňovat smlouvy nedotkla. Kromě nejdiskutovanějšího národního podniku Budvar by šlo zhruba o dvě desítky firem, například Měšťanský pivovar Strakonice, Veletrhy Brno či karlovarský Thermal. Rozsáhlé výjimky by se ale týkaly též České televize a Českého rozhlasu, nákupu zdravotnického materiálu, bankovních smluv, dohod uzavřených v krajní nouzi či vysokých škol a výzkumných ústavů.

Nejvíc otazníků ale vzbudila věta, podle níž „osoby, které nejsou veřejným zadavatelem, tj. nedotované podnikající osoby vystupující v konkurenci na volném trhu, nebudou mít povinnost uveřejňovat smlouvy v registru, aby nedocházelo ke zneužívání těchto informací konkurencí."

Michal Bláha, autor aplikace Hlídač smluv, však soudí, že nejnovější návrh je nadbytečný. „Zveřejňování smluv nic nebrání, protože registr respektuje obchodní tajemství a věci s ním spojené jsou automaticky začerňovány," tvrdí Bláha. Dodává, že jde o úhybný manévr politiků: „Občané se u dotčených firem vůbec nedozvědí, že se kontrakt uskutečnil, neboť pod uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu se dá schovat cokoli." Objevila se třeba úvaha, že vyjmutí Státních hmotných rezerv má zabránit zpřístupnění smluv mezi státem a Agrofertem.

Deník zjistil, že aktuální poslanecká předloha pracuje se sedmnácti výjimkami, přičemž v sedmi případech se shoduje s verzí, která již prošla sněmovnou. Pouze dvakrát se protíná se senátní úpravou, jež daleko víc ctí původní návrh poslance Farského. „Hledali jsme schůdné řešení pro všechny. Ukázalo se, že pro čistě tržní prostředí není registr ideální nástroj, neboť přináší víc negativ než pozitiv," sdělil Deníku hlavní autor novely, místopředseda sněmovny za ANO Radek Vondráček.

S tím souhlasí například šest ředitelů státních zkušeben. „Zkušební ústavy se pohybují ve vysoce konkurenčním tržním prostředí a v hospodářské soutěži se subjekty, které povinnost zveřejňovat odběratelské a dodavatelské smlouvy nemají," uvádí Pavel Malčík, ředitel Textilního zkušebního ústavu.

Šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Jiří Mihola podotkl, že lidovci podpoří senátní verzi, která se nejvíc blíží předloze, již prosazoval jejich ministr zemědělství Marian Jurečka právě kvůli Budvaru. „Kdyby neprošla, což je pravděpodobné, zvedneme ruku i pro tuto novelu.

Řeší totiž rovnou soutěž, ale zároveň ponechává povinnost zveřejňovat smlouvy na právní, poradenské a marketingové služby či třeba nákupy aut," říká Mihola.

Vondráček připustil, že kvůli registru smluv by se mohla sejít i mimořádná schůze sněmovny. Bez přijetí změn totiž od 1. července začne fungovat sankce neplatnosti, což znamená, že pokud smlouvu firma nezveřejní, bude anulována.