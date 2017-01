Regulace kvůli smogu platí v pěti krajích

V Praze, Středočeském a Olomouckém kraji se zhoršily rozptylové podmínky natolik, že tam meteorologové vyhlásili signál regulace. Některé průmyslové podniky musí omezit výrobu. Naopak na Třinecku dnes ráno regulaci odvolali. V Pardubickém a Královéhradeckém kraji platí regulace už od pátku, celkem je tedy už v pěti krajích. Důvodem je vysoká koncentrace polétavého prachu v ovzduší.

V dalších pěti regionech zůstává v platnosti smogová situace, konkrétně v Moravskoslezském, Zlínském, Jihomoravském, Ústeckém a Plzeňském kraji.

Kvůli vysokým koncentracím polétavého prachu ve vzduchu meteorologové nabádají lidi k tomu, aby omezili jízdu auty a přednostně využívali veřejnou dopravu. Doporučují jim také zdržet se při pobytu venku zvýšené fyzické zátěže spojené s rychlejší frekvencí dýchání. Platí to zejména pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, seniory a malé děti.

Smogová situace je vyhlašována, když dvanáctihodinový průměr koncentrace polétavých částic PM10 v ovzduší překročí hranici 100 mikrogramů na metr krychlový a pro dalších 24 hodin se nepředpokládá pokles pod tento práh. Regulace se vyhlašuje, pokud alespoň na polovině stanic reprezentativních pro dané území dvanáctihodinový klouzavý průměr koncentrací částic polétavého prachu překročí hranici 150 mikrogramů na metr krychlový a není předpoklad, že by se to do 24 hodin změnilo.

Ke smogové situaci přispěly současné silné mrazy, inverzní charakter počasí i bezvětří. Slabý vítr nedokáže škodliviny rozehnat. Smogová situace byla na tak velké části území ČR jako nyní naposledy vyhlášena začátkem listopadu 2015.