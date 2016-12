Řekněte si o vyšší platy, vyzval v kraji premiér Sobotka

Nové Sedlo – Podporu na krajské konferenci ČSSD v Karlovarském kraji získali v sobotu v Novém Sedle na Sokolovsku její předseda Bohuslav Sobotka a první místopředseda Milan Chovanec. Vedení strany se bude podle Sobotky nyní soustředit zejména na růst mezd.

Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka na tiskové konferenci v Novém Sedle na Sokolovsku.Foto: Jiří Drozdík

Ty jsou v Karlovarském kraji nejnižší v republice. „Výše mezd souvisí s životní úrovní občanů. A i když máme slušný hospodářský růst, v EU nejnižší nezaměstnanost, a očekáváme rozpočtový přebytek, spoustě lidí se mzdy v uplynulých letech nezvýšily," sdělil Sobotka. Růst mezd může vláda podle jeho slov ovlivnit nejen zvyšováním minimální mzdy, ale také omezovat příliv zahraničních pracovníků.

„Primárně musíme zaměstnávat naše lidi. Pokud se ukáže, že disponibilní síly tu již nejsou, bavme se třeba o pracovní síle z Ukrajiny, po čemž volají někteří čeští zaměstnavatelé," poznamenal Sobotka. Zaměstnanci by podle jeho slov měli využít příležitosti nízké nezaměstnanosti, která nyní činí v ČR pouhých 3,9 %, a nebát se říct o vyšší plat. „Jsem přesvědčen, že ani evropské peníze, ani zahraniční investice nám v hospodářském růstu v příštích letech nepomohou, pokud lidé nebudou mít prostředky na to, aby utráceli. Pokud tu tedy nebude slušná spotřeba domácností jako jeden z pilířů hospodářského růstu," míní Sobotka.

Ministr při krajské konferenci také řekl, že přilepšit by si mohli i důchodci. Důchody by se totiž měly valorizovat více podle růstu průměrné mzdy. Zmínil návrh odborné komise pro důchodovou reformu při ministerstvu práce a sociálních věcí, podle kterého by se důchody měly místo valorizace o třetinu růstu reálných mezd a o růst cen zvedat o polovinu růstu reálných mezd a o růst cen zboží, které pořizují senioři a seniorky. „Ten návrh by mohl znamenat, že se dál nerozevíraly nůžky mezi příjmy důchodců a pracujících," podotkl.