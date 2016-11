Rektor ČVUT je přesvědčen, že snahy o jeho odvolání neskončily

Praha - Rektor Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) Petr Konvalinka je přesvědčen, že snahy o jeho odvolání neskončily. Řekl to poté, co dnes akademický senát ČVUT nepřijal usnesení, které prezidentu republiky Miloši Zemanovi navrhuje Konvalinkovo odvolání. Poměr sil se ale může změnit v lednu, kdy začne úřadovat akademický senát v novém složení.

Rektor ČVUT Petr Konvalinka. Foto: ČTK

Hlasování dopadlo nerozhodně, dvacet senátorů bylo pro přijetí návrhu na odvolání, stejný počet se postavil proti němu. "Není to žádné velké vítězství a není to žádná velká prohra," řekl rektor. Bude se snažit komunikovat s děkany i ostatními členy akademické obce, aby to bylo ku prospěchu ČVUT.

Nemyslí si ale, že dnešní jednání udělalo tečku za spory, které na největší technické univerzitě v Česku vyvolalo rektorovo angažování poradce Miroslava Elfmarka, jenž byl později odsouzen za podvod. "Určitě to neskončilo, protože jsou lidé, kteří budou pokračovat dál v napadání. Budou dál otvírat věci, které už jsme třikrát nebo čtyřikrát probírali. A budou vytahovat další a další věci," řekl rektor.

Zbývá mu více než rok do konce funkčního období, které má do konce ledna 2018. Obává se ale, že neustálý psychický tlak může odnést zdravotně. "Tahle situace je už od začátku července, to je pět měsíců. A to se nedá dlouho vydržet," poznamenal.

Na konci letošního roku skončí funkční období současného akademického senátu ČVUT. Nyní se volí noví zástupci akademické obce, kteří zasednou v senátu v lednu. Pak se může situace změnit a snaha o rektorovo odvolání může přijít na pořad dne znovu. "Děkani některých fakult se velmi usilovně snažili, aby do akademického senátu ČVUT byli zvoleni lidé, kteří jsou nakloněni mému odvolání. Situace se po 1. lednu rozhodně změní," dodal Konvalinka.