Resort dopravy nemá dost rezerv pro rozpočtový příspěvek, tvrdí Ťok

Ministerstvo dopravy neví, kde má hledat rozpočtové rezervy do desetimiliardového příspěvku, na kterém se dnes shodli lídři koaličních stran. Resort dopravy má do této částky přispět 600 miliony korun, k dispozici v rezervě má ale volných zhruba jen 350 milionů.

Dohoda o hledání rezerv napříč resorty souvisí se zvyšováním platů ve veřejné sféře, tedy učitelům, hasičům, policistům, zdravotníkům či úředníkům. Ohledně navýšení peněz pro vysoké školy budou ještě jednání pokračovat.

Jednotlivá ministerstva mají přitom uvolnit čtvrtinu ze svých zamýšlených rezerv pro příští rok. Peníze získané z rezerv ale nepůjdou pouze na tyto účely, Ťok předpokládá, že by alespoň část těchto peněz mohla skončit v resortu dopravy jako příspěvek na rozvoj dopravní infrastruktury.

Už dříve ministerstvo uvádělo, že na výstavbu potřebuje navýšit peníze pro Státní fond dopravní infrastruktury o pět až osm miliard korun. Pokud se tak nestane, hrozí, že nebudou zahájeny práce na všech nově plánovaných stavbách. Rozpočtový návrh příští rok počítá se 71,1 miliardy pro dopravní infrastrukturu, což meziročně znamená snížení o asi deset miliard korun.

Složitá vyjednávání o penězích se však nevyhýbají ani jiným resortům. Ministr financí Ivan Pilný (ANO) v neděli řekl, že i přes zvednutí příjmů navrhovaného rozpočtu o 21 miliard korun oproti červnovému návrhu chybí na platy, jak je požadují zvýšit odbory a jak dnes schválila koalice, osm miliard korun. V pátek oznámil, že po výzvě, aby ministerstva informovala, kolik peněz mohou uvolnit, úřady odpověděly, že žádné.

Naopak podle něj požádaly ministerstvo financí v souhrnu o dalších 33 miliard korun, což by dohromady s požadavkem na růst platů zvýšilo plánovaný padesátimiliardový schodek rozpočtu až ke 100 miliardám korun.

Ministerstva přispějí do rozpočtu čtvrtinou svých rezerv

Ministerstva do rozpočtu na příští rok přispějí čtvrtinou svých rezerv, celkem půjde o deset miliard korun. Po jednání, na kterém se dnes lídři koalice dohodli na navýšení platů ve veřejné sféře, to novinářům řekl volební lídr ČSSD, ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Dohodu z rána potom podle něj respektovali všichni ministři na pravidelném zasedání kabinetu.



Pro diplomacii bude opatření znamenat omezení některých plánovaných oprav. "Rozhodli jsme se, že do některých plánovaných rozsáhlejších investic, které se týkají staveb, které máme v zahraničí, nepůjdeme, nebo je odložíme," řekl. Podstatu dnešní dohody popsal jako shodu na tom, že všichni budou hledat a nebudou tvrdit, že se nemohou hnout.



"Neviděl jsem jediného ministra, který by řekl, že tu dohodu odmítá. Takže koaliční dohoda, která byla učiněna ráno, tak z toho koaličního jednání si odnáším pocit, že to nikdo nezpochybnil a že to všichni akceptují," konstatoval.