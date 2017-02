Řidiči autobusů se strachují: Budeme mít co jíst?

Řidiči autobusů zvažují stávku. Přestože měli dostat přidáno, na výplatních páskách se to moc neprojevilo. Většina řidičů si naopak stěžuje, že se jim plat ještě snížil.

Řidiči autobusů v Libereckém kraji otevřeně hovoří o stávce. Poslední výplatní termín ukázal, že přidáno dostali jen minimálně, někteří dokonce za leden brali méně. ČTK to řekl předseda Základní organizace Odborového svazu dopravy Jablonec nad Nisou Jiří Foto: VLP / Zbranek Petr

Zeptali jsme se na názor k aktuální situaci několika řidičů autobusů v Jablonci nad Nisou. „Se stávkou rozhodně souhlasím. Hodně kolegů má nyní menší plat, než mívali. Ani se nedá přesně říct, o kolik to bylo, protože je to individuální, u někoho to bylo o tisíc korun, jindy o tři tisíce. Je tak logické, že většina z nás je naštvaná. A i když slibovali přidání, těch pár lidí, kterým se plat zvedl je opravdu malinko,” uvádí řidička.



Dle jejího názoru panuje velký zmatek i při výměru platu. “Samozřejmě nám chodí výplatní pásky, ale přesně nevíme, jak jsme placeni a jak k těm číslům docházejí. Navíc si s nižším platem ani nemůžeme být jisti, zda zaplatíme nájem nebo jestli budeme mít co jíst,” dodává. Tato žena za volantem má v současnosti přibližně o tisíc korun nižší plat. Podle ní má být stávka jednoznačně. „Doufám, že když ke stávce dojde a určité spoje nepojedou, tak si firma uvědomí, na kolik jí vyjdou penále. Myslím, že pro ně bude daleko výhodnějším zaplatit nám, než aby nevyjely linky. I kdyby stávkovala jen půlka řidičů, firma se nedoplatí,” zakončuje řidička autobusu a dodává, že někteří její kolegové v Libereckém kraji podali kvůli současným podmínkám výpověď.

Ke stávce se vyjádřil i kolega, který řídí autobus již téměř čtyřicet let. „Za tu dobu jsem tu větší chaos nezažil. V práci trávíme minimálně dvanáct hodin od pondělí do pátku. Platy máme rozhodně menší, než nám slibovali. Zejména pak ti, co jezdí turnusy a málo stojí. Když například tři dny pracují a dva jsou doma, jsou na to úplně nejhůř,” vysvětluje “autobusák”, kterému se sice plat mírně navýšil, ale pouze v řádu stovek korun.



Stávku ale podporuje. „Myslím si, že to má smysl a rozhodně to není zbytečné. Problém je, že u nás jsou všichni ustrašení. To ve Francii, tam to zapíchnou klidně na týden, ať se jedná o letiště, dálnice nebo dráhu. U nás se o stávce mluví dva roky a nic se neděje. Nějaká stávková pohotovost, z toho má každý srandu. Je to jen název, který nic nezmění,” říká řidič jabloneckého autobusu.



O svůj názor se podělil i další muž, který je již v důchodu. „Se stávkou jednoznačně souhlasím. Když jsem jezdil pod ČSAD, měl jsem plat někde o šest tisíc vyšší. Především jsme měli celou řadu různých příplatků. Například za víkendové jízdy jsme měli příplatek ve výši padesáti procent, nyní je to jen pětadvacet. Zkrátka nás odrbali, kde se dalo. Slibovali nám prémie, je pravda, že ty nějaké dostáváme, ale stačí abychom nepatrně zvýšili během jízdy spotřebu, a hned nám strhnou sedm set korun. Nebo pokud se povaluje někde po autobuse papírek, i to stačí, abychom přišli o osm set korun,” uvádí muž, který za volantem autobusu strávil mnoho let.



Dalším příplatkem, který byl zrušen, byl dle řidiče příplatek ve výši 30 procent pro ty, kteří jezdí ve městě. Dle tohoto názoru tak zůstaly pouze povinné příplatky, které ukládá zákon, jako například proplácení přesčasů. Na rozdíl od svých dvou kolegů si není jistý, zda stávka něčemu pomůže. „Vůbec nevím, jestli to má smysl. Slyšel jsem, že snad kraj nějaké peníze BusLine dal, ale kde jsou, to nevím,” uzavírá řidič.

Ke stávce se vyjadřuje i Jiří Kuchynka, předseda základní organizace Odborového svazu dopravy Jablonec nad Nisou. V Liberecké kraji se zatím, na rozdíl od Ústeckého kraje, stávka řidičů v nejbližší době neplánuje. „K nějaké dohodě ohledně stávky v Libereckém kraji nedošlo. Čekáme, jak dopadne ultimátum odborového svazu dopravy. Zatím máme nějakou vizi a uvidíme, jak se situace vyřeší. Mělo by dojít k napravení například nemožnosti navýšení platu a podobně,” sděluje Kuchyňka.



Případná stávka by se významně dotkla i lidí, kteří autobusovou dopravu využívají k přepravě. Na sociální síti sděluje svůj názor Alena Svarovská z Tanvaldu. „Jinak se peněz nedočkají. Souhlasím se stávkou, i když to bude pro mnohé lidi dočasný problém,” píše Svarovská.