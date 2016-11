Řidiči v Libereckém kraji chtějí v prosinci stávkovat kvůli mzdám

Liberecký kraj - Časově neomezenou stávkou hrozí odbory zastupující řidiče autobusů v Libereckém kraji.

Nelíbí se jim, že kraj nemůže dopravcům kompenzovat zvýšení mezd řidičů autobusů, na němž se dohodla vláda s odbory. „Pokud se nenajde řešení, do stávky vstoupí řidiči v prosinci," upřesnil předseda jablonecké základní odborové organizace BusLine Jiří Kuchynka.

„Telefonicky jsme se na tom dohodli s předáky ČSAD Liberec a ČSAD Česká Lípa," řekl Kuchynka.

Jde o tři největší autobusové přepravce v kraji. Rozhodnutí o stávce padne 28. listopadu po jednání zástupců kraje, zaměstnavatelů a odborů ze všech firem, které se na dopravě v kraji podílejí. „Do stávky vstoupíme, pokud bude závěr takový, že nelze navýšit cenu dopravního výkonu," uvedl odborář.

Podle odhadu dopravců se zvýšením mezd a zavedením nového státního svátku zvýší náklady na kilometr o tři až čtyři koruny a tyto peníze chtějí od kraje. Podle stanoviska ministerstva pro místní rozvoj ale kraj kompenzace u již uzavřených smluv zvýšit nemůže. Porušil by tím zákon o veřejných zakázkách. „Protože mzdy nemáme zahrnuté ve výpočtu ceny za dopravní výkon," řekl před několika dny hejtman Martin Půta. Navýšení mezd by tak měli kompenzovat dopravci, ti ale na to nemají peníze. V letošním roce platí Liberecký kraj dopravcům za kilometr v průměru 28,90 Kč. Pro příští rok by se podle Půty měla paradoxně kompenzace dokonce ještě snížit, a to kvůli poklesu cen pohonných hmot.

Stanovisko ministerstva se odborářům nelíbí, důvody považuje Kuchynka za irelevantní.

„Že s tím měli před iks lety zadavatelé a soutěžící počítat, je blbost. Je to nepředvídatelná změna ve sbírce zákonů. Když se změní DPH, tak se také změní všechno," uvedl Kuchynka. Odbory podle něj nebudou ani vyhlašovat stávkovou pohotovost, ale rovnou přikročí ke stávce. „Pevně věřím, že k ní nakonec nedojde," dodal.

Mzdy řidičů autobusů by se měly podle dohody vlády a odborů zvýšit od nového roku zhruba o třetinu.