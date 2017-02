Rodiče dětí poškozených očkováním by mohli dostat odškodnění

Rodiče dětí vážně poškozených povinným očkováním se možná po letech dočkají odškodnění od státu. Sněmovna by to mohla uzákonit v rámci vládní novely o specifických zdravotních službách. Navrhl to dnes poslanec TOP 09 a STAN Jan Farský v reakci na to, že ministerstvo zdravotnictví zatím takovouto úpravu nepředložilo, ač to už předloni slíbilo. Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) výtku ani návrh bezprostředně nijak nekomentoval.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Ota Bartovský

Poslancův návrh počítá s tím, že "za újmu nikoli zanedbatelnou", která by byla způsobena v souvislosti s očkováním, nese odpovědnost stát. Odškodnění za tuto újmu by mělo být podle Farského stanoveno podle zákona o odpovědnosti státu za nesprávný úřední postup a za použití občanského zákoníku. Ministerstvo zdravotnictví ústy své mluvčí už loni v srpnu přislíbilo uzákonit zodpovědnost státu za poškození zdraví dětí povinným očkováním, jež nezpůsobí chyba lékaře či vadná vakcína. Příslib souvisel s doporučením Nejvyššího soudu na základě případu dívky, která po očkování proti TBC měla těžký zánět kyčelního kloubu. Novou úpravu chtělo ministerstvo podle své mluvčí připravit loni tak, aby mohla platit už od letošního roku. V Česku jsou děti povinně očkovány proti devíti nemocem, včetně nepovinných vakcín je to ročně milion dávek. Lékový ústav má ročně hlášeno do 600 mírných vedlejších účinků a u čtyř až pěti dětí vážné následky. Kvůli těmto zdravotním rizikům se část rodičů povinnému očkování svých dětí brání. Povinnost očkování a vysokou míru očkování dětí nicméně ministerstvo obhajuje ochranou zdraví celé společnosti. Proti infekci jsou tak chráněni i ti, kteří ze zdravotních důvodů očkováni být nemohou.

