Rodiče možná budou moci brát rodičovskou rychleji

Praha - Matky a otcové možná dostanou šanci vyčerpat rychleji příspěvek 220.000 korun, který dostanou od státu na rodičovskou dovolenou. Týkat se to má zejména rodičů s vyššími příjmy a umožnit jim umožnit dřívější návrat do práce. Změnu má přinést vládní novela, kterou dnes poslanci v prvním kole projednávání podpořili. Řada z nich chce ale zlepšit kontrolu, zda příspěvek nebudou zneužívat chudší rodiny.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Kritiku od poslanců sklidil také záměr zrušit omezení pro chození batolat do školek. Nyní platí, že pokud nechtějí rodiče o příspěvek přijít, mohou dítě dát v měsíci do školky maximálně na 46 hodin. Podle ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové (ČSSD) je to omezení pro rodiče, kteří si nemohou dovolit chůvu.

Horní hranice čerpání dávky, která je nyní omezena částkou 11.500 korun měsíčně, má být novelou zrušena. Rodič by mohl čerpat příspěvek až do výše odpovídající peněžité pomoci v mateřství, tedy 32.640 korun měsíčně. Na tuto částku budou mít nárok rodiče, kteří vydělávají víc než zhruba 81.000 korun. Do zaměstnání by se vraceli kolem jednoho roku dítěte.

Novela by měla upravit i rodičovskou při střídavé péči. Profesionálním pěstounům ji už ale nepřiznává. Lidé, kteří neplatili zdravotní pojištění, jako třeba studenti, nezaměstnaní či drobní živnostníci, si nyní nemohou výši příspěvku volit. Nově by si mohli částku stanovit, a to do 7600 korun.

Lidovci chtějí novelu, kterou nyní projedná sněmovní sociální výbor, doplnit o koeficienty pro rodiče vícerčat. "Systém vůči nim dnes není spravedlivý, mají nejen více práce, ale také více nákladů na pleny, mléčnou výživu a podobně," uvedl již dříve místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Na rodičovské příspěvky dostává nyní rodič celkem 220.000 korun. Při čtyřletém rodičovském volnu je to 3800 korun měsíčně, při tříletém 7600 korun. Maximální měsíční částka nyní dosahuje 11.500 korun, vybrání celé sumy tedy trvá 19 měsíců a i s mateřskou rodič doma s dítětem zůstává zhruba dva roky. Loni pobíralo rodičovskou 200.788 osob. Částku 11.500 korun si zvolilo 30.547 lidí, tedy 15 procent rodičů. Na maximální dávku dosáhnou lidé s výdělkem nad zhruba 16.430 korun.