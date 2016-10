Rodiče na tréninku? Spíše to škodí, děti v nich hledají oporu

Kolín – Jiří Biško je fotbalový trenér kolínského A mužstva a také přípravky ročník 2009. Zúčastnil se ukázkového tréninku fotbalu v jedné z kolínských mateřských škol. Co říká na tento způsob oslovování malých fotbalistů?

Fotbalisté přišli za dětmi do mateřinky ukázat trénink.Foto: Deník/ Lucie Mašínová

Měl jste možnost trénovat ve školce, bylo to jiné než nábory? Myslíte si, že to bylo pro děti v jejich přirozeném prostředí jiné, než když přijdou na hřiště?

Rozdíl v tom je. Teď jsme měli před třemi týdny v Kolíně nábor a ty děti jsou tam takové zakřiknuté, více jich tam brečí. V tom prostředí, které je pro ně známe, jsou podle mého názoru spokojenější.

Ve školce však děti neměly s sebou rodiče, naopak na nábory s nimi chodí. Nebylo by lepší, kdyby tedy i do školky byli pozvaní rodiče?

Spíše si myslím, že ta neúčast rodičů je lepší, než když ti rodiče jsou na náboru. Děti pak hledají oporu právě v těch rodičích. Myslím si, že to věci spíše škodí.

Pohybové průpravy a ukázky tréninku se účastnily i dívky. V poslední době se hovoří, že fotbal není jen mužská záležitost. Trénujete už nějaká děvčata?

Já v ročníku 2009 žádnou holčičku nemám, ale předtím jsem trénoval ročník 2006 a tam jsem měl dvě holčičky. Vidím, že ty holky mají o fotbal větší zájem než dříve a myslí si, že je to jedině dobře.

Kolik tedy trénuje v kolínských přípravkách holčiček?

Nevím přesně, ale myslím, že šest holčiček tam bude.

Když přijde nějaká další, určitě tedy nebude sama…

Určitě nebude sama mezi chlapci a budeme ji jedině vítat.

Kdyby bylo více dívek, které by měli o fotbal zájem, uvažovali byste o samostatném dívčím týmu?

To je asi otázka pak pro vedení, jestli by byli schopní něco takového vymyslet. Podle mého názoru by se tomu nebránili.

Vraťme se k tréninku ve školičce. Co říkáte na pohybové nadání dětí?

Viděl jsem pár dětí, které jsou pohybově velmi dobře nadané. Byli bychom rádi, kdyby přišli k nám do Kolína na fotbalové hřiště a začali s námi hrát.

Mohou mezi vás přijít i děti z okolních vesnic? Nebo striktně ty kolínské?

Určitě vítáme i děti z okolních vesnic. I když ve vesnicích se teď přípravky hodně rozmáhají. Je tedy těžší k nám někoho nalákat, ale přeci jen jsme Kolín, jsme trochu větší. Máme i lepší zázemí. Takže bychom rádi nalákali děti z okolních vesnic mezi nás.

O jaký trénink šlo?

Jiří Biško měl možnost podílet se na prvním ukázkovém tréninku, který pořádala Fotbalová asociace České republiky právě v Kolíně. Cílem projektu je podle profesionálního fotbalového trenéra mládeže Milana Kormaníka, aby děti zaujal pohyb a skončily u nějakého sportu. „Nejlépe kdyby skončily u fotbalu, to by se nám líbilo nejvíce," podotkl pochopitelně Kormaník. Projektu se můžou zúčastnit školy a školky z celých středních Čech. FAČR při projektu spolupracuje s jednotlivými fotbalovými oddíly z daného místa.