Rodiče si polepší až o 3600 Kč. Jenže zákon má opět zpoždění

Praha - Vláda slíbila vyšší slevy na děti. Poslanci to nestihli a od ledna nás čeká provizorium.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Jednou se to stát může, ale dvakrát za sebou?

Rodičům dvou a více dětí bude i letos Sobotkova vláda pod stromeček „nadělovat" vyšší daňovou slevu na děti.

U druhého dítěte si polepší o 2400 ročně, u třetího a dalšího o 3600 korun ročně. Poprvé měli slevu uplatnit už za leden.

Kabinet to schválil a 21. července odeslal do sněmovny. Poslanci o tom však začali jednat až 18. října a závěrečné čtení už vůbec nestihli.

Protože se sejdou až 12. ledna, zákon zvyšující slevy platný nebude.

Jako přes kopírák se tak opakuje situace z letošního roku, kdy se zákon podařilo schválit až v dubnu. O peníze za celý rok ale rodiče nepřišli (respektive nepřijdou), protože je dostanou při ročním zúčtování na začátku roku 2017.

A to samé – dorovnání za rok 2017 udělané až na začátku roku 2018 – čeká na daňové poplatníky i tentokrát. Zákon by (snad) měl nabýt účinnosti 1. dubna. Na dotaz Deníku to uvedlo ministerstvo financí.

„Vyšší měsíční částky daňového zvýhodnění bude možné uplatnit až po nabytí účinnosti uvedené novely, tj. nejdříve od 1. dubna 2017. V rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění prováděného zaměstnavatelem nebo v rámci podávaného daňového přiznání si pak poplatník uplatní za celý rok 2017 zvýšené částky daňového zvýhodnění v roční výši a tím tak dorovná první tři měsíce roku 2017," vysvětluje Michaela Tesařová z ministerstva financí.

„Bude se postupovat obdobně jako v roce 2016, kdy taktéž k 1.1.2016 neplatil zákon zvyšující daňové zvýhodnění na děti," potvrzuje Zuzana Hrubá, daňová poradkyně Schaffer & Partner.

Vánoční „dáreček" tak rodičové rozbalí se zpožděním. Zbystřit by navíc měli třeba i nesezdané páry. Letos se totiž v novele zpřesní některá ustanovení o vyživovaných dětech. Nově se do součtu dětí v domácnosti budou pro účely slevy zahrnovat jen ty děti, které vyživuje dotyčný poplatník. Například u druha se tedy mají dohromady posuzovat jen ty děti, které má s družkou, a jeho vlastní děti, nikoliv však děti, které má družka z dřívějšího vztahu.

Hlavní změny

U jednoho dítěte zůstává sleva 13 404 Kč ročně.



Na druhé dítě sleva roste o 2400 Kč na 19 404 Kč ročně.



Na třetí a další dítě o 3600 Kč na 24 204 Kč ročně.



Výrazně se zpřísňuje tzv. daňový bonus, aby lidé nezneužívali institutu záporné daně, kdy stát vrací peníze poplatníkovi v případě, že daňové slevy na děti jsou vyšší než daň, kterou má zaplatit. Nově se nebudou brát v potaz poplatníkovy příjmy z nájemného či kapitálového majetku.