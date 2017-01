Rodiče zraněných dětí chtějí po obžalované chůvě přes 15 milionů

Praha - Pražský městský soud začal projednávat případ chůvy Dieu Vu Thi, která podle obžaloby postupně zranila tři svěřené děti. Jedno z dětí zemřelo, druhé má závažné následky. Příbuzní dětí se domáhají odškodného 15,5 milionu korun, další milion chce pojišťovna. Žena dnes k věci odmítla vypovídat, protože požádala o výměnu tlumočnice. Hovořila pouze o svých osobních poměrech, přičemž vyšlo najevo, že děti hlídala načerno v době mateřské dovolené.

Ilustrační fotoFoto: čtk

Jedenatřicetiletá chůva, které za těžké ublížení na zdraví hrozí osm až 16 let vězení, pochází z Vietnamu. V Česku, kam přijela za rodiči v roce 2001, má trvalý pobyt. Střední školu zaměřenou na chemii nedokončila, poté se živila brigádami. Děti svým krajanům hlídala od roku 2013, přičemž některé u ní pobývaly dlouhodobě, některé jen občas. Se svěřenci nechodila ven, zůstávala s nimi v malých vinohradských bytech, které často měnila.

Obžaloba tvrdí, že žena napadla v únoru 2015 jednu z hlídaných holčiček, a to tupým násilím velké intenzity směřovaným na hlavu. Do nemocnice dívku odvezl otec, který si později převzal dceru s podlitinami na obličeji, křečemi a teplotou. Dítě v nemocnici strávilo dva měsíce s otokem mozku. Podle soudního znalce bude mít s velkou pravděpodobností trvalé následky jak u pohybových, tak u psychických funkcí.

Čtěte také: Drastické řešení sporů na Rakovnicku: napadla manžela nožem

V listopadu téhož roku žena údajně zlomila ruku půlroční dívce. Do třetice prý v prosinci 2015 kopla nebo silně udeřila pěstí do břicha holčičku, které v té době byly necelé dva roky. Způsobila jí tak závažná poranění střev, přičemž rodiče dítěte o poranění neinformovala a holčičku jim předala až později. Do nemocnice se dívka dostala až poté, co doma silně zvracela. Lékaři už ji nedokázali zachránit.

Soudkyně Blanka Bedřichová dnes zamítla žádost chůvy o propuštění z vazby. Žena zdůrazňovala, že se chce starat o svého pětiletého syna, který nyní vyrůstá u jejích rodičů. Podle soudu ale přetrvávají obavy z toho, že by obžalovaná mohla vzhledem k hrozícímu vysokému trestu odcestovat do Vietnamu, který své občany nevydává k trestnímu řízení. Je navíc možné, že by znovu začala hlídat děti, i když slíbila, že už si takto vydělávat nebude.

Z dřívějších policejních výslechů vyplývá, že žena svou vinu odmítá. Smrt dítěte si nedokáže vysvětlit, podle ní to musela být náhoda. Holčička, která má nyní poškozený mozek, podle ní měla při hlídání teplotu a později se jí na obličeji objevily červené tečky, na což upozornila matku dítěte, ta ale stav nepokládala za urgentní a ponechala dceru i nadále u chůvy. Znalci prověřovali i to, zda dítě nemohl zranit chůvin syn, ten k tomu prý ale neměl dostatečnou sílu.

Hlavní líčení bude pokračovat v druhé polovině ledna výpověďmi svědků.

Čtěte také: Násilník brutálně mlátil ženu v domě, praštila jej svícnem, pak zkolabovala