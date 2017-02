Rodičům vadí povinná předškolní docházka

V názorech na novou povinnost nechat zapsat budoucí prvňáčky do mateřských škol se rodiče předškoláků a učitelé neshodnou. Stejně jako u další možnosti učit dítě doma, ale počítat s tím, že bude muset absolvovat přezkoušení, zda je stejně připravené jako jeho vrstevníci navštěvující školky. Povinná předškolní docházka začíná platit od září letošního roku.

Zákon jde správným směrem podle učitelek mateřské školy Pastelka při 9. základní škole v Mladé Boleslavi Kláry Pabištové a Lenky Jenčíkové. „Každé dítě by mělo absolvovat alespoň jeden rok předškolní docházky. To, že jde o rok bezprostředně před nástupem do školy, je nejlepší," shodují se. „Dítě má možnost adaptovat se na kolektiv dětí, zvyknout si na určitý režim a v předškolním roce se zaměřit na vědomostní přípravu pro vstup do první třídy," vysvětlují.

Kritikem změny stávajícího systému je naopak Ivana Hořejší, ředitelka mělnické mateřské školy Zvoneček. Podle ní dosud ministerstvo nevydalo žádný konkrétní metodický pokyn, jak postupovat v případě, že bude mít předškolák schválené individuální domácí vzdělávání. „Jak bude vypadat jeho povinné přezkoušení? My si tu třeba nastavíme, že chceme, aby umělo říct básničku a zazpívat písničku, ale ve vedlejší školce mohou požadovat, aby umělo geometrické tvary a ještě kdovíco dalšího," říká o vadách novinky.

Ani rodiče nevnímají legislativní změnu shodným pohledem. Maminka dvouletého Honzíka Jana Korbelová z Poděbrad povinnou předškolní výchovu nepodporuje: „Mělo by to být na rodičích. Já jsem chtěla být se synem doma celou dobu, než půjde do školy. Místo toho ho ale teď budu muset dát v pěti letech do školky, což se mi nelíbí."

Stejně to vidí i Miroslava Černá z Mladé Boleslavi, zkušená matka dvou skoro dospělých dětí. „Mé děti do školky nechodily a nikdy neutrpěly žádnou újmou ani neměly problémy začlenit se do kolektivu," říká. Podobně uvažuje i Barbora Benešová, jejíž šestiletá dcera Adélka navštěvuje školku v Lužci nad Vltavou: „Mám pocit, že se stát opět snaží přebírat rodičovskou roli."

Opačný názor má čtyřiadvacetiletá Veronika Šulcová z Prahy. „Sama sice ještě dítě nemám, ale myslím si, že v době, kdy matky musí kvůli penězům co nejdříve do práce a pak nemají tolik času, aby se dětem dostatečně věnovaly, je předškolní výchova přínosem," míní studentka vysoké školy.

Ředitelka mělnické školky Ivana Hořejší navíc připomíná, že se rýsuje další problém, protože předškoláci, kteří do školek zamíří povinně, nebudou muset být očkovaní. Ostatní děti přitom očkované být musí, až na několik výjimek, jinak se školky nesmí zapsat. „Hygienici kontrolují proočkovanost dětí ve školkách, protože je povinná. Ale u pětiletých dětí to od září půjde i bez očkování. To je přece směšné," říká.

