Rozbořil: Babiš ze mě udělal démona. Koštův konec byl plán

Bývalý hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil (ČSSD) se domnívá, že současné změny ve vedení regionu mají kořeny až u předloňské kauzy Vidkun.

Nasazení lékaře Oto Košty (ANO) do říjnových voleb a jeho pondělní odvolání jsou podle něj navazujícími kroky.

Krajské zastupitelstvo v pondělí odvolalo Oto Koštu z pozice hejtmana, nahradil ho dosavadní radní Ladislav Okleštěk, také člen hnutí ANO.

Jiří Rozbořil si myslí, že šlo o předem daný plán, ve kterém měl Košta jen nalákat voliče.

„Kdo měl uši a trochu se pohyboval v těchto strukturách, bylo mu jasné, že doktor Košta byl nežádoucí a byl tam jen na začátku,“ řekl s odkazem na koaliční smlouvu, která podle něj existuje ve dvou verzích.

Právě ta delší, nezveřejněná, má jeho tvrzení dokládat.

Smlouvu byla s krajem, ne s Koštou

Jednou z věcí, kterou hnutí ANO i koaliční strany na Koštovi kritizovaly, byla smlouva na předání agendy podepsaná s Rozbořilem. ´

Ten ale připomněl, že nebyla mezi ním a hejtmanem, ale krajem.

„Smlouva je podepsaná za 45 tisíc hrubého a jestli mě někdo napadá, tak stejnou smlouvu má pan náměstek Klimeš s bývalým náměstkem Symerským,“ zmínil Rozbořil politiky z ANO a KSČM.

Michal Symerský to potvrdil. „Je to tak,“ řekl.

Smlouvy s Rozbořilem byly dvě. Jedna na listopad a prosinec, druhá na leden. O obou podle něj vědělo hnutí ANO i na celostátní úrovni.

Jiří Rozbořil je obviněný v korupční kauze Vidkun z října 2015, že se snažil ovlivnit vyšetřování dotačního podvodu.

Kvůli stranickým regulím proto nemohl o rok později kandidovat v krajských volbách, tlak na rezignaci ustál.

Stál jsem někomu v cestě

Má za to, že vše spolu souvisí.

„Ve volbách jsem měl celkem nabito, abych uspěl, můžu se domnívat, že jsem někomu stál v cestě. Stejné praktiky se dělaly i v pondělí. Našel jsem tam paralelu a to je všechno, co k tomu chci říct,“ odmítl Rozbořil upřesnění.

Dodal, že za rok a půl o žádném posunu ve vyšetřování neví.

„Ve spise se nic nového neobjevilo. Chystám se napsat druhou ústavní stížnost pro nečinnost. Obrovská teatrální obvinění a najednou se nic neděje,“ sdělil.

První stížnost mu Ústavní soud zamítl.

Hledá si práci, je to těžké

Rozbořilovu účast v kauze využívá i politická konkurence.

„Pan Babiš mě v televizi neustále zmiňuje. Vytvořili si démona v Olomouckém kraji a budou ho vzpomínat tak dlouho, dokud to půjde. Dokonce v pondělí řekl, že jsem naimplantoval Koštu do struktur hnutí ANO a to už je úplně nepochopitelné,“ uvedl bývalý sociálnědemokratický hejtman.

Ve straně zůstal, politické ambice ale nemá. Nyní si hledá práci.

„Záleží, jak bude pokračovat dehonestace, která překročila únosnou mez,“ dodal, že je to těžké.

