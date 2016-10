Duchovního Tvrdoně poslal soud na tři roky do vězení

Pardubice – Bývalý římskokatolický kaplan Erik Tvrdoň z Havlíčkova Brodu půjde definitivně do vězení.

Erik Tvrdoň (vlevo) odchází v doprovodu svého obhájce Petra Cardy od pardubického soudu, kde si v úterý vyslechl definitivní verdikt – tři roky vězení. Foto: Deník/Roman Martínek

V úterý o tom rozhodl odvolací soud v Pardubicích. Za pohlavní zneužívání dvou dívek a sexuální nátlak vůči třem věřícím ženám poslal soud dvaapadesátiletého Tvrdoně na tři roky do věznice s dozorem. Kromě toho nesmí pět let pracovat s dětmi. Podle rozhodnutí soudu se Tvrdoň nemusí podrobit žádnému sexuologickému léčení.

Úterní verdikt je pravomocný. Tvrdoň či státní zástupce si už mohou podat pouze dovolání k Nejvyššímu soudu, to ale nemá odkladný účinek na trest.

Tvrdoň, kterému hrozil trest od dvou do deseti let, se tak bude muset v nejbližších týdnech vrátit do vězení. Tam už pobýval několik měsíců poté, co byl v únoru 2014 vzat do vazby.

Erik Tvrdoň odmítl pro Deník úterní rozsudek komentovat. Od soudu odešel v doprovodu svého obhájce Petra Cardy.

V závěrečné řeči ale řekl, že se cítí vinen jen částečně a v budoucnu už se nechce veřejné pastorační činnosti věnovat.

„Měl jsem čas o všem přemýšlet ve vazbě a rád bych se věnoval duchovní práci s vězni," uvedl Tvrdoň.

Jedna z jeho obětí, kostelnice z Havlíčkova Brodu, která na Tvrdoně podala trestní oznámení pro znásilnění, považuje tříletý trest za zoufale nízký.

„Jeho obětí se stala i nezletilá dívka. Konkrétně mně ten člověk zničil život. Na druhou stranu musím říci, že se mi po včerejším rozsudku, který je konečně pravomocný, výrazně uleví. Bohu díky, že je případ u konce," napsala žena Deníku v SMS zprávě.

Skandál kolem zneužívání a údajného znásilňování věřících Erikem Tvrdoněm vypukl v únoru 2014.

Policie tehdy kaplana zadržela ve chvíli, kdy si do bytu v Praze vedl nezletilou dívku. Tvrdoň byl obviněn pro několik sexuálně motivovaných trestných činů včetně znásilnění. Obětí se měly stát dvě dívky, jedné ještě nebylo ani patnáct let, a tři dospělé ženy. Podle nich Tvrdoň zneužil důvěry věřících žen a prováděl s nimi různé sexuální praktiky, s nimiž údajně nesouhlasily.

Případ skončil u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě.

Soudkyně Hana Doubková Tvrdoně loni v únoru v prvním rozsudku poslala do vězení na pět let a nařídila mu ústavní sexuologickou léčbu.

Odvolací soud ale verdikt zrušil a kauzu musel soud v Brodě projednat znovu. Odvolacímu soudu se mimo jiné nezdála právní kvalifikace. Podle soudu Tvrdoň ženy neznásilnil, ale činil na ně sexuální nátlak.

Odvolací soud se pozastavil také nad tím, proč soud Tvrdoňovi nařídil ústavní sexuologickou léčbu, když znalec navrhoval pouze ambulantní.

Brodský soud se musel držet právního názoru vyšší instance. Ve druhém kole dostal Tvrdoň čtyři roky. Ze znásilnění byl sexuální nátlak a ústavní léčbu změnil soud na ambulantní. Jenže ani tento rozsudek nebyl konečný. Odvolal se proti němu obžalovaný i státní zástupce. Tvrdoň požadoval úplné zproštění viny, žalobkyně Zdeňka Tománková naopak chtěla přísnější trest.

V mezidobí dostal kauzu na stůl i Vrchní soud v Praze. Musel rozhodnout o námitce brodského soudu, že jedna z obětí utrpěla těžkou újmu na zdraví, proto by měl případ řešit krajský soud. Tvrdoňovi by tím pádem hrozil mnohem přísnější trest. Vrchní soud ale konstatoval, že kauza zůstane v okresní kompetenci.

Po všech peripetiích udělal za kauzou tečku pardubický soudce Aleš Holík. Ten ještě v úterý vyslechl oba znalce, kteří zkoumali duševní stav Tvrdoně.

Podle znalců je Tvrdoň inteligentní jedinec, který netrpí žádnou duševní poruchou ani sexuální deviací. Znalci se nemohli shodnout pouze na tom, zda by se měl podrobit nějaké léčbě. Tvrdoňovy skutky podle znalců vycházejí z jeho mravního selhání a sexuální nezdrženlivosti, což se při absenci patologických znaků jakékoli deviace léčit nedá.

Za nejzávažnější považuje obžaloba pohlavní zneužití třináctileté dívky z Pardubicka. Tu si měl kaplan vodit do bytu v Praze, nechat si od ní posílat erotické fotografie a nevhodným způsobem s ní řešil také její intimní život.

Tvrdoň od začátku až do konce tvrdil, že dívce nijak ublížit nechtěl a spíše ji nahrazoval otce. U úterního soudu ale připustil, že jeho komunikace s dívkou přes mobilní telefon mohla být nevhodná a nevyloučil možné ohrožení mravní výchovy. Nikdy ale podle něj nešlo o sexuálně motivovanou komunikaci či jednání.

Soud při ukládání trestu zohlednil to, že s dívkou neměl sexuální styk. O ženách, s nimiž naopak pohlavní styk měl, tvrdil, že jsou jejich výpovědi nevěrohodné.

Tvrdoň sice podle soudu zneužil jejich víru, ale šlo o dospělé osoby, schopné se nátlaku bránit.