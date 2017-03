Rozhovor: Předkupní právo na půdu jsme předkládali už několikrát

Podle Nového prezidenta Agrární komory ČR Zdenka Jandejska by se do Česka měly dovážet potraviny v menší míře a ne za „predátorské" ceny, které likvidují tuzemský trh. Dlouholetý ředitel společnosti Rabbit Trhový Štěpánov se chce během svého tříletého mandátu zaměřit na větší podporu státu intenzivní živočišné výrobě a také trh s půdou, aby farmáři hospodařící na pronajatých pozemcích měli možnost dát na stůl cenovou nabídku.

Dostal jste silný mandát, jaké budou jeho priority? Můžete vytknout tři nejdůležitější věci, na které se chcete zaměřit? Nejen v rámci reformy Společné zemědělské politiky po roce 2020, která se v současnosti připravuje…

Určitě jsou to národní dotace, pak zastropování plateb pro velké podniky, což by odřízlo všechny země, které mají koncentrovanou výrobu z hlediska rozsahu půdy. Pak jsou to dumpingové dovozy, které likvidují náš trh.

K poklesům produkce už by nemělo docházet?

Zemědělství by se mělo vrátit na podstatně jinou úroveň. Poklesy, doufám, už se zastavily a bude to trvalý jev. Pokusíme se, aby se potraviny, zemědělské produkty dostávaly na vyšší úroveň a našim potomkům jsme mohli nabídnout naše zboží a ne dovezené z dvou třech tisíc kilometrů. Dovoz by měl být jen zpestřením a doplňkem stravy.

I váš předchůdce Miroslav Toman, kterého jste dnes nahradil ve funkci, kritizoval nízké ceny, vy jste byl v úvodním projevu ještě ostřejší a mluvíte o „predátorských" cenách. Ale co s tím? Jak trh narovnat?

Už se s tím začalo. V letošním roce pan ministr Jurečka začal to, co říkáme už delší dobu, uplatňovat na radě v Bruselu. My však musíme udělat jasný rozbor a ukázat, co se stalo za tu dobu, co jsme v Unii, že naše výroba spadla na třicet čtyřicet procent. Musíme to dát na stůl. Když to uděláme, nevěřím, že Unie s tím nebude pracovat. No, a kdyby to vůbec nešlo, musí nastupující premiér, nebo současný premiér, na některé věci nezvednout ruku, dokud nebudou akceptovat náš důkladný rozbor a stav, který je v našem zemědělství a potravinářství.

Zazněla tady kritika antimonopolního úřadu. Zisky řetězců rostou na úkor dodavatelů a samozřejmě zákazníků. Budete to nějak řešit s ÚOHS?

Sám jsem inicioval tlaky na to, aby se s tím něco dělalo. Dostal to jak pan premiér, tak ÚOHS. I ministr. Ten se snažil něco dělat, ale bez toho, aby byla součinnost všech ministerstev (financí a obchodu) a hlavně premiéra, tak se s tím dá asi těžko něco udělat. Nyní je období, kdy můžeme tlačit, tak se musíme snažit. Je přece jednoznačné, co je to dumpingová cena. Na to jsou definice. Je potřeba to začít rozebírat a dát Bruselu fakta na stůl, ne jen o tom hovořit.

Na sněmu se hovořilo o trhu s půdou, že je potřeba jakási ochrana, aby hospodařící zemědělci měli předkupní právo. Budete to prosazovat?

Agrární komora to už několikrát předložila a byla k tomu nechuť. Nikdo nechce omezovat majitele půdy, ten je na prvním místě, ale je zapotřebí, když někdo půdu využívá, má ji propachtovanou, hospodaří na ní, tak by jako první měl vědět, že je půda k prodeji. Musí se o tom dozvědět, pak může jednat o ceně. Když by ji nechtěl dát, ať majitel prodá půdu, komu chce.

Dlouhodobě dochází k poklesu živočišné výroby v České republice, jak chcete tlačit na stát, aby se zastavil? Víme, jak je důležitá, třeba jen z pohledu vracení organické hmoty ze statkových hnojiv do půdy.

Pokles lze zastavit. A vypadá to, že se k tomu schyluje. Musíme se dostat k tomu, aby peníze netekly pryč. Je potřeba, aby chovatel měl jistotu, že podpora nebude na jeden rok, ale i na ten příští a za tři pět let, aby mohl investovat. Investice do chovu vepřového, hlavně tam, kde jsou prasnice a malá selátka, to jsou obrovské miliony. Tam si podnikatel nemůže dovolit, že někdo ten rok zalepí problém, který je na trhu a pak se na něj vykašle. Můj zájem je takový, aby pravidla a podpory byly dlouhodobé. Ne větší, než jsou ve státech okolo, ale aspoň aby dosahovaly sedmdesát osmdesát procent, protože my jsme schopni být lepší. Například u mléka jsme jeden ze států, který má největší užitkovost a přesto jsme šli ve stavech dojnic z 1,236 milionu na současných 368 tisíc, což není ani třicet procent. Musíme dát parametry, aby chovatelé měli jistotu, stanovit podnikatelské prostředí.

Zdůrazňujete, že bychom měli konzumovat to, co v Česku vyroste a co zemědělci odchovají a dovoz že by měl být jen zpestřením a doplňkem stravy. Jak toho docílit?

Jak jsem řekl, pokud dojednáme podmínky v Unii, že národní dotace se přiblíží našim národním dotacím, budou to mít o cestu sem dál a o to pak dražší. Budeme mít cenu stejnou a nikdo nás z trhu nevytlačí. Nebude se stávat, že vepřová kýta vykostěná při současné ceně 41 korun v půlkách má čisté maso z kýty cenu 84 korun a někdo to sem doveze za 49 korun. Jak pak chcete, aby se tady rozvíjela živočišná výroba? Není možné mít trh takový, jaký máme, a říkat, že je jednotný, když jednotný není. Toto se přece dělalo v koloniích.