Rozmlácené autobusy. Válka dopravců nebo čin vandala?

Rozmlácená přední skla a škoda dosahující bezmála dvou set tisíc korun – v takovém stavu našli své autobusy zaměstnanci klatovské společnosti Autobusy VKJ.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Majitel firmy Vratislav Štáhlich je přesvědčen, že za útokem stojí dopravce Josef Ptáček, s nímž tvrdě válčí o linky. Ptáček ale jednoznačně odmítá, že by měl s touto záležitostí cokoli společného.

„Neznámý pachatel v době od 29. března 22.30 hodin do 30. března 6.30 hodin nezjištěným způsobem poškodil čelní skla tří autobusů, které byly zaparkovány na volně přístupné odstavné ploše v areálu dopravní společnosti. Škoda byla předběžně vyčíslena na zhruba 182 tisíc korun,“ uvedl policejní mluvčí Jan Koželuh.

Podle Štáhlicha je za útokem Ptáček, který byl ve středu plzeňským soudem nepravomocně potrestán podmínkou a pokutou 120 tisíc korun za falšování údajů v technických průkazech autobusů, díky nimž získal lukrativní zakázku od Českých drah. „Byli jsme se u toho soudu podívat a on to neunesl. My jsme tam jeli, abychom mu ukázali, že se ho nebojíme. On nám totiž vyhrožuje. Že skončím na provaze a podobně. Jsou to mafiánské praktiky,“ řekl Deníku Štáhlich s tím, že výhrůžky nemůže nijak dokázat. Podle svých slov si je přesto jistý, že za poničením autobusů stojí Ptáček.

STEJNÉ JAKO S OVCÍ

„Je to stejné jako s ovcí, kterou měl přivázanou za autobusem. Nemám s tím absolutně nic společného. Za své lidi mluvit nemohu, ale já bych se k tomu, abych tam šel, nikdy nesnížil,“ prohlásil Ptáček. „Já si myslím, že on má tolik odpůrců, že je kolem něj tolik nenávisti, že to mohl být kdokoli. Jeho řidiči, lidé z ubytovny… Na jejich vyjmenování by vám nestačily noviny,“ dodal Ptáček.

Policie se k tomu, zda by za poničením autobusů mohl být konkurenční boj, zatím nechce vyjadřovat. Pokud by byl pachatel dopaden, hrozí mu až jeden rok vězení.