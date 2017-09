Rozpočet 2018: Jednomyslně a s 50miliardovým schodkem

Registr smluv, kontrola financování volebních kampaní, majetek politiků pod drobnohledem, i to jsou zákony, které schválila končící sněmovna. Je otázka, zda by se dostaly do vládního programového prohlášení a pak do sbírky zákonů, kdyby na ně netlačila někdy velebená, jindy proklínaná iniciativa Rekonstrukce státu.