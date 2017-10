Rozsáhlé kontroly v barech letos odhalily 152 opilých dětí. Méně než vloni

Při letošních rozsáhlých kontrolách v českých barech, restauracích a hernách policie odhalila 152 dětí pod vlivem alkoholu. Proti loňsku jich bylo o 243 méně, což meziročně představuje pokles o dvě třetiny. Na tiskové konferenci to dnes oznámil první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek.

Kontroly zaměřené na zakázaný prodej alkoholu dětem v barech, restauracích a hernách se konaly od začátku července do konce září po celé zemi. V každém z měsíců trvaly jeden týden. Podobné kontroly se v Česku konaly třetím rokem po sobě. V roce 2015 bylo odhaleno 660 dětí pod vlivem alkoholu, loni jich bylo 395. Do letošních kontrol se zapojilo přes 2500 policistů a 1000 zástupců různých úřadů státní správy, mezi které patřili například celníci, hygienici, hasiči nebo zástupci obchodní inspekce.

Hlavním cílem bylo zjistit, jestli se dodržují zákazy prodeje alkoholu či tabáku dětem nebo jestli v provozovnách nemají přístup k hazardu. "Je ohromující, že ta čísla klesají. To je to, co chceme," uvedl na tiskové konferenci národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Zdůraznil, že i přesto Česku nadále patří mezi evropskými státy přední příčky, co se týče konzumace alkoholu, tabáku, cigaret či hraní hazardu u dětí.

Zkontrolováno bylo 2500 podniků a přes 9000 lidí. U provozoven bylo zjištěno 822 přestupků, s alkoholem jich souviselo 165. Vondrášek upozornil na to, že kontroly byly předem avizované a jejich cílem byla hlavně prevence. Policisté se snažili zaměřit hlavně na podniky, kde byly problémy už dříve nebo u nichž mají od kriminalistů poznatky, že tam problémy jsou. Cílem kontrol podle něj nebylo omezit slušné provozovatele.

Statistiky ukazují, že je v Česku kolem 640 tisíc lidí závislých na alkoholu a až 120 tisíc závislých na hazardních hrách. Podle Evropské školní studie přes 95 procent českých studentů ochutnalo alkohol a každý desátý nezletilý se věnuje hazardu. Studie také tvrdí, že 86 procent mladistvých vnímá dostupnost alkoholu v Česku jako velmi snadnou.