Rus podezřelý z hackerství zůstává v české vazbě

Praha - Rus Jevgenij Nikulin, kterého kvůli podezření z hackerství zadrželi čeští kriminalisté ve spolupráci s americkou FBI počátkem října v Praze, zůstává ve vazbě. Vrchní soud minulý týden zamítl jeho stížnost proti ponechání ve vazbě, informoval dnes zpravodajský web Českého rozhlasu. O vydání Rusa usilují Spojené státy, protože Nikulin podle nich napadl sociální síť Linkedin a servery firem Dropbox a Formspring.

Ilustrační fotoFoto: archiv Deníku

Státní zastupitelství nyní podle rozhlasu čeká na materiály z USA. Kalifornský federální soud obvinil Rusa z hackerského útoku, krádeže a spiknutí. Poté, co byl údajný ruský hacker v říjnu zadržen v Česku, ho městský soud poslal začátkem října do vazby. Rus sice podal stížnost k vrchnímu soudu, u něj ale neuspěl. "Zadržený zůstává ve vazbě," řekla webu mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci.

Ruská strana žádá o Nikulinovo vydání do vlasti. Ruské velvyslanectví v Praze označilo postup USA za "součást honu na ruské občany po celém světě a vnucování své jurisdikce cizím státům". O možném vydání Nikulina do Spojených států rozhodně pražský městský soud. Kdy se tak stane, není jasné. "Extradiční jednání zatím nařízeno není, městské státní zastupitelství zatím nepodalo návrh," uvedla Puci. USA nyní musí státnímu zastupitelství poslat potřebné dokumenty. "Extradiční materiály ještě nedorazily," sdělila mluvčí pražských žalobců Štěpánka Zenklová. Až příslušné dokumenty státní zástupce dostane, Nikulina vyslechne a pak teprve může soud nařídit extradiční jednání.

Návštěva diplomatů

Pracovníci konzulárního oddělení ruského velvyslanectví muže koncem října navštívili ve vazební věznici na Pankráci, aby zkontrolovali jeho zdravotní stav, podmínky věznění a probrali s ním jeho případ. Ruští diplomaté trvají na jeho převozu do Ruska a doufají v nestranné posouzení případu ze strany českých úřadů.

Pokud by soud žádosti USA o vydání pravomocně vyhověl, poslední slovo bude mít ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO), jenž může rozhodnout bez ohledu na soudní verdikty. Letos v únoru například i přes pravomocné rozhodnutí soudů vydat do USA Libanonce Alího Fajáda podezřelého z napojení na teroristy odmítl žádosti vyhovět. Ačkoliv Pelikán to nikdy nepotvrdil, ministr obrany Martin Stropnický (ANO) připustil, že nevydání Fajáda bylo výměnou za návrat pětice Čechů zadržených v Libanonu.