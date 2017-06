Jevhen Perebyjnis: Ruská propaganda je zbraň hromadného ničení

/ROZHOVOR/ Dnes začíná platit mezi Ukrajinou a Evropskou unií bezvízový styk. Ukrajinci budou ke vstupu do zemí EU potřebovat biometrický pas a jejich pobyt v průběhu 180 dní nesmí přesáhnout 90 dní, nezakládá ale Ukrajincům právo pracovat. O ukrajinské diplomacii a válce na Donbase jsme si povídali s novým ukrajinským abasadorem v Praze Jevhenem Perebyjnisem.

Jak obtížné bylo dojednat zrušení víz a jak probíhal vyjednávací proces mezi EU a Ukrajinou?

Aby Ukrajinci měli možnost cestovat do EU bez víz, museli jsme implementovat více než 140 reforem v různých oblastech – migrační, antikorupční, bezpečnostní atd. Všechny tyto reformy jsou pro nás důležité, protože nás přibližují k evropským standardům. Nebyl to snadný úkol – uskutečnit tak velký počet reforem za tak krátkou dobu. Ale dokázali jsme to. Ukázali jsme, že Ukrajina je připravena rychle se měnit a stát se nedílnou součástí demokratické Evropy.

V Česku je početná ukrajinská diaspora, hodně Ukrajinců tady pracuje. Co si myslíte o odchodu lidí z Ukrajiny?

Tak vždy je lepší být doma, než v zahraničí. Ale uvědomujeme si také, že žijeme ve svobodné zemi, a když člověk cítí potřebu odjet, nemůže mu v tom nikdo zabránit. Řídí se čistě ekonomickými úvahami. Není to fenomén jen Ukrajiny. Zažily to všechny státy střední Evropy, i Češi odjížděli pracovat jinam.

Je určitý rozdíl v úrovni platů. Česko je pro Ukrajince komfortní zemí, historicky i jazykově. Nejsem ale příznivcem ukrajinského exodu. Jediné východisko je, aby Ukrajina uskutečňovala reformy, a životní úrovně se pak postupně vyrovnávaly.

Lidé, kteří sem jezdí, vidí perspektivu v Evropě.

Souhlasím, lidé, kteří jezdí do Unie získávají zkušenosti a ty pak mohou uplatnit u nás. Podotýkám, že bezvízový režim je velmi důležitý. Teď vstup do EU podporuje 60 procent Ukrajinců. Když bude více Ukrajinců navštěvovat státy EU, celková podpora proevropského kurzu se bude zvyšovat.

Kam se podle Vás Ukrajina posunula od událostí na Majdanu v roce 2014?

Ukrajina získala nezávislost v roce 1991, avšak kvůli určitým historickým faktům se tehdy nestala nedílnou součástí evropského společenství, tak jako ČR. V určitém smyslu jsme zůstávali pořád ve sféře vlivu Ruska.

Majdan ale znamenal konečný obrat Ukrajiny k evropským hodnotám, nastartoval nezvratný proces. My Ukrajinci jsme řekli post sovětskému uspořádání konečné sbohem. Začali jsme tím integraci do Evropy.

Co je překážkou změny?

Překážkou změn na Ukrajině je jednoznačně ruská agrese, kterou musíme překonat. Bez podpory našich přátel na západě to ale bude těžké. Válka rozpoutaná ruským prezidentem je válkou za hodnoty a týká se celé Evropy, ukrajinští vojáci brání všechny státy EU včetně Česka.

Co by mohla podniknout ČR a vaši spojenci?

Česká vláda zaujímá jasný postoj – okupace a agrese Ruska je porušení mezinárodní legislativy. Za důležitý nástroj považujeme sankce. Měly by přinutit Rusko dodržovat mezinárodní právo. Na východě země jsou regulérní ruská vojska – asi čtyři tisíce vojáků a několik desítek tisíc žoldáků. Jde o jasnou agresi Ruska vůči naší zemi. Podpora je pro nás důležitá a mezinárodnímu společenství jsme vděčni.

Má konflikt řešení? Nestává se z něj zamrzlý konflikt?

Není to zamrzlý konflikt - válka pokračuje a skoro denně máme oběti. Pravda ale je, že Rusko by chtělo vytvořit na Donbasu něco jako je Podněstří, Jižní Osetie, Abcházie, nebo Náhorní Karabach. Všechny tyto konflikty byly záměrně uměle vytvořeny Ruskem, aby mělo nástroje vlivu na příslušné státy – Moldavsko, Gruzii, atd.

Z Donbasu by Rusko chtělo udělat nástroj vlivu na ukrajinskou politiku a ekonomiku, aby destabilizovalo celou zem. Překáží tím demokratickému vývoji země, nechce, aby se z Ukrajiny stal vyspělý demokratický stát. Je jen jeden způsob řešení – ruská vojska musí opustit území Ukrajiny. Jakmile se to stane, lidé budou schopni vrátit se k normálnímu životu.

Zažil jste perestrojku a rozpad SSSR. Spatřujete nějakou paralelu?

Nevím, paralelu asi ne. Je to velký rozdíl, perestrojka bylo spíš líčení tváře komunistického režimu – nebyla to kardinální reforma. Dnešní události jsou kardinálním obratem ukrajinské historie. Takže myslím si, že to, co zažíváme dnes je pro náš národ historické memento. Musíme udělat vše, abychom byli součástí evropského společenství.

Jak jste se dostal k práci velvyslance?

Na ministerstvu zahraničí jsem začal pracovat hned po vysoké škole v roce 1992. Postupoval jsem po kariérních schodech od nejnižších schodů. Každý diplomat sní o postu velvyslance. Jsem moc rád, že pracuji v Česku, má pro mě symbolický význam. Dobře to tu znám a mám rád Prahu.

Když velvyslanec má rád zemi, kde pracuje, pomáhá mu to v jeho práci. Vždyť úkolem velvyslance je spolupráci mezi zeměmi prohlubovat.

Je to tedy splněný sen?

Být velvyslancem v Česku je pro mě čest.



Pracoval jste na velvyslanectví ve Švédsku a Lotyšsku, co vás tam inspirovalo? Co by jste zavedl na Ukrajině?

Každá zem je zvláštní. Ale mají i něco společného. Všechny tři státy jsou členy EU. Ukrajina by měla využívat zkušenosti s uplatněním evropských hodnot. Je důležité všímat si každodenních drobností – třídí se odpad, doprava jezdí na čas, atd. Bezvízový režim přispěje k tomu, aby Ukrajinci mohli navštěvovat státy EU a vidět jak to tady funguje.

Jak vnímáte ruskou propagandu v českých médiích? Je nebezpečná?

Vidím její nebezpečí. My s tím máme více zkušeností než vy, jelikož jsme jejím cílem mnoho let. Informační válka je součástí ruské agrese. Upozorňujeme i jiné státy na toto nebezpečí. Je to zbraň hromadného ničení. Tak to musíme vnímat.



Nedělají ji novináři, nýbrž ruské tajné služby a musíme hledat, jak jí zamezit. Rusko ji používá proti celému demokratickému světu. Musíme s našimi evropskými partnery vypracovat protijed. Cílem Ruska je získat vliv na zahraniční i vnitřní politiku jiných států a ovlivňovat volby. Je to velmi, velmi nebezpečné. Musíme se bránit.

Může propaganda ovlivnit myšlení lidí?

Samozřejmě. Příklad je samotné Rusko, to, co se tam děje, agresivní rétorika, která už je hluboce ukotvená v ovlivněné propagandou společnosti.

Setkal jste se někdy s Viktorem Janukovyčem?

Nikdy, ani když jsem pracoval na Ministerstvu zahraničí.